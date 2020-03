Lotérica e religião são serviços essenciais

Bolsonaro participou de videoconferência com líderes do G20 sobre a pandemia (foto: MARCOS CORREA/PR)

Esgoto

G20

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) incluiu atividades religiosas e lotéricas no rol de serviços essenciais. O texto editando o decreto foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) de ontem. De acordo com o texto, são consideradas essenciais atividades religiosas de qualquer natureza, “obedecidas as determinações do Ministério da Saúde”, ou seja, evitando aglomerações. Bolsonaro atendeu a um pedido de líderes religiosos. A ala evangélica, por exemplo, tem forte presença no núcleo ideológico do governo e representa um de seus principais apoiadores políticos.Ele já havia anunciado as casas lotéricas no rol de serviços que não podem parar em meio à crise do coronavírus. Bolsonaro comentou o assunto nas redes sociais. “Casas lotérias/funcionamento: No Brasil, existem 12.956 casas lotéricas e 2.463 se encontram fechadas por decretos estaduais ou municipais. Para que as lotéricas possam funcionar em sua plenitude, atualizei, nessa data, o Decreto 10.282, incluindo as mesmas no rol das prestadoras de serviços essenciais”, escreveu.O presidente incluiu também na lista hoje serviços de fiscalização do trabalho, atividades de pesquisa relacionadas à COVID -19 e advocacia pública. A assistência à saúde, atividades de segurança e defesa nacional; serviços de telecomunicações, energia elétrica e gás, produção e venda de produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas; serviços bancários e postais; produção e venda de combustíveis, entre outros, já constavam no rol.Bolsonaro voltou a minimizar a pandemia ontem. Ao chegar no fim da tarde à residência oficial do Palácio da Alvorada, ele disse que o brasileiro precisa ser "estudado" porque é capaz de “pular no esgoto" sem que nada aconteça com ele. Bolsonaro deu a declaração ao ser indagado se o Brasil não chegará à situação dos Estados Unidos, que, após um mês, acumula quase 66 mil infectados e mais de mil mortos pelo coronavírus."Você vê o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? E não acontece nada com ele. Acho até que muita gente já foi infectada no Brasil, há poucas semanas ou meses, e já tem anticorpos que ajuda a não proliferar isso daí", afirmou. Bolsonaro também afirmou que o brasileiro "tem que aprender a cuidar dele mesmo", ao ser perguntado se o governo estudava alguma medida para implementar o chamado "isolamento vertical", pelo qual ficam recolhidas somente os que fazem parte de grupo de risco, como idosos e pessoas com doenças crônicas. "O próprio ministro Mandetta tá convencido disso. Mas a quarentena vertical tem que começar pela própria família. O brasileiro tem que aprender a cuidar dele mesmo, pô", afirmou.Na entrevista, o presidente foi questionado sobre os dois testes de coronavírus aos quais se submeteu. Ele disse que deram negativo negativo, mas não não quis divulgar os exames. "Para que você quer saber? Dorme comigo? Minha palavra vale mais que um pedaço de papel", respondeu.



Ainda ontem, Bolsonaro participou de reunião do G20 (grupo de países mais ricos do mundo). O grupo anunciou a injeção de R$ 25 trilhões na economia mundial como forma de combater o impacto da pandemia. Na reunião, o presidente disse que é preciso pensar nas pessoas mais vulneráveis ao vírus que serão também as mais vulneráveis se houver um colapso econômico.



Bolsonaro também ressaltou o avanço das pesquisas feitas no Brasil e em outros países sobre o tratamento com hidroxicloroquina contra a COVID-19 - o primeiro estudo clínico do país a testar o uso do remédio contra o coronavírus, no entanto, terá resultados divulgados em dois ou três meses e envolverá 1,3mil pacientes e 70 hospitais. O mandatário estava com uma caixa do medicamento ao longo da reunião.