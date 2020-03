Maia anuncia R$ 500 de ajuda para trabalhadores informais durante pandemia

Rodrigo Maia: "A nossa intenção é que a gente possa tratar de todos os segmentos da sociedade. Na área do emprego formal, do trabalhador, estamos atrasados no que precisa ser feito. Dos vulneráveis também"

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, baixou o tom e voltou a pedir conciliação entre os poderes da República em coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira (26/3), na qual também anunciou que trabalhadores informais terão direito a R$ 500 e não R$ 200, como havia sido anunciado pelo governo federal.



O deputado destacou, porém, que a liderança do Executivo federal é fundamental no combate à crise na Saúde e na economia provocada pela pandemia de coronavírus. Maia disse que não descarta a possibilidade de um isolamento dos idosos, mas destacou que Jair Bolsonaro precisa mandar um projeto e levar em conta toda uma preparação que exige, no momento, o isolamento de toda a sociedade.

O parlamentar também afirmou que as pautas para garantir a renda dos mais vulneráveis, o salário dos trabalhadores e a saúde das micro, pequenas e médias empresas está atrasado, e que os deputados podem continuar buscando soluções, mas só o governo, com um pacote, pode dar o direcionamento correto e produzir os efeitos necessários para que o país passe pelo esgotamento do sistema de saúde, e pela paralisação da economia que, fatalmente, o Brasil passará nos próximos 60 dias. Na quarta (25), Maia foi mais incisivo e criticou o presidente por fazer afirmações no pronunciamento a respeito de isolamento exclusivo de idosos sem, no entanto, apresentar um projeto de lei ou uma solução para o problema.

Mais vulneráveis





“É um cenário de guerra. O parlamento trabalha em um orçamento de R$ 500. Nesse PL se organiza, também, a questão do BPC para este ano. No próximo ano tem uma outra lei para o BPC, com impacto de R$ 20 bi. Esse ano, gera uma despesa menor e temos que aplicar os recursos também na sociedade. A nossa opinião é que esse valor vai gerar um impacto a mais, de R$ 10 bi, R$ 12 bi em relação ao que precisa ser investido. É pouco”, destacou.





Maia também ressaltou que o presidente americano, Donald Trump, já enviou um pacote de ações para o Congresso dos Estados Unidos e que, mesmo os democratas, que são oposição, votaram a favor. “Estamos olhando os principais pontos do pacote de estímulo que o governo americano aprovou com apoio do partido democrata, e eles levam em conta todos esses tópicos. Pequenas e médias empresas não terão recurso para pagar os salários. Temos que construir uma alternativa. Empréstimo de longo prazo, com carência, com o governo sendo garantidor. O governo já garantiu certificados do sistema financeiro de forma justa em 2008. Mas, agora, está na hora de garantir o salário dos trabalhadores nesse momento de necessidade de isolamento e paralisia da economia brasileira e mundial”, destacou.





“No meu ponto de vista o Brasil terá que gastar de R$ 300 bilhões a R$ 400 bi. O que a gente precisa é segregar o orçamento para que as despesas fiquem limitadas a 2020. E que a gente caminhe com maior diálogo entre três Poderes. Que o próprio presidente convoque reunião com todos os poderes, equipes técnicas, Mandetta, Guedes, Onyx, em uma reunião reservada, com diálogo aberto e franco, para que aqueles que têm o poder de comandar, executar, o Poder Executivo, para que entendam as informações que cada um de nós tem recebido e de que forma a gente entende que pode ajudar com nossas ideias e propostas”, afirmou o presidente da Câmara.

“O que a gente tem entendido é que a proposta que o governo fez é pequena em relação ao que a população brasileira precisa. O governo ainda trabalha com a questão do impacto fiscal, que não é o mais importante. O mais importante é segregar as decisões para 2020, pois não serão permanentes, e a realidade de 2021 será outra. Temos que gerar as condições mínimas para o brasileiro se manter e obedecer às determinações da OMS e do Ministério da Saúde, que é o isolamento”, destacou.Maia também afirmou que é preciso procurar uma solução para os aluguéis de pequenas e médias empresas, que correm o risco de serem despejadas em poucas semanas. E voltou a falar na população mais pobre, e afirmou que R$ 10 bilhões destinados a essa parcela da população não atrapalhará o governo. “Os que estão na vulnerabilidade vivem um ambiente com mais pessoas, com mais dificuldade no isolamento. Não são R$ 5 bi ou R$ 10 bi que vai fazer diferença. Em 2008, o Brasil garantiu que os bancos não quebrassem. Não foi garantia pequena. Não é possível que a gente não possa garantir aos trabalhadores informais, aos que estão no bolsa família, garantir renda por três meses, e avaliar o que vai mudando no cenário semana a semana.”