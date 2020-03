Frente Nacional de Prefeitos sobre Bolsonaro: 'caminho perigoso de ruptura'

A Frente Nacional de Prefeitos (FNP), divulgou nota de repúdio às manifestações do presidente Jair Bolsonaro sobre as medidas de enfrentamento ao novo coronavírus. O texto comunica que as declarações do presidente "são uma postura isolada" e que "indicam um caminho perigoso de ruptura federativa".



A FNP questiona se "não seria o caso de que todos os leitos de hospitais, UTIs e os demais atendimentos passem imediatamente para o controle da União?". "Assim, governantes locais atenderiam ao pedido do presidente, retirando-se da linha de frente e revogando os decretos de isolamento social. Com isso, as aulas seriam retomadas, mesmo contrariando as decisões de 157 países, e o governo federal, então, se responsabilizaria por todas as consequências desses atos."



Ontem em pronunciamento transmitido em rede nacional, Bolsonaro pediu para que governadores recuassem das medidas de contenção e minimizou a doença.