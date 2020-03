Planalto cancela coletiva que teria Bolsonaro, Mandetta e presidente da Caixa

Minutos após convocar jornalistas, a Secretaria Especial de Comunicação da Presidência (Secom) cancelou um pronunciamento que seria feito pelo presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. O motivo não foi informado.



A expectativa era que Bolsonaro falasse sobre a reunião com os governadores do Sudeste, marcada por conflitos entre ele e o governador de São Paulo, João Doria (PSDB).



O pronunciamento seria seguido de uma conversa entre autoridades e jornalistas sobre a covid-19, com a possibilidade de até quatro perguntas.



De acordo com a Secom, estariam presentes o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, da Defesa, Fernando Azevedo, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, e o secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues.



No evento, também seria realizada uma apresentação por Guimarães, que deve ser adiada.