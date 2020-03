Doria anuncia reunião de 27 governadores 'dada a gravidade das circunstâncias'

O governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta quarta-feira, 25, que todos os 27 governadores estarão reunidos virtualmente às 16 horas (de Brasília) para discutir as formas de enfrentamento ao novo coronavírus. Segundo Doria, a reunião foi convocada "dada a gravidade das circunstâncias do País e do comportamento do presidente da República (Jair Bolsonaro)".



A reunião tem previsão de durar duas horas e "o resultado dessa reunião será informado aos jornalistas por cada um dos governadores ao término da conferência, por volta das 18 horas", informou o governador.