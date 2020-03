Jair Bolsonaro voltou a minimizar a pandemia em seu pronunciamento (foto: ISAC NÓBREGA/PR)







O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) usou o pronunciamento da noite de ontem para atacar a “histeria” criada pela imprensa, o isolamento domiciliar e o fechamento de escolas devido à “gripezinha” e ao “resfriadinho” da COVID-19. Ele criticou prefeitos e governadores pela adoção de medidas de “terra arrasada” com suspensão das aulas e do comércio. A fala do presidente foi ao ar às 20h30, poucas horas depois da divulgação dos novos números da doença no Brasil, que registrou ontem mais 12 mortos, totalizando 46, e mais 310 novos casos, num total de 2.201. Durante o pronunciamento, houve panelaços aos gritos de “Fora, Bolsonaro” em todas as regiões do país.





Apesar de ter citado os idosos como mais vulneráveis ao contágio pela COVID-19, o presidente disse que ele próprio, que completou 65 anos nesta semana, não sentiria os efeitos do coronavírus porque tem “histórico de atleta”. Ele defendeu a volta às aulas sob o argumento de que o grupo de risco para o contágio da COVID -19. Sem considerar que as crianças têm contato com pais, avós, professores, motoristas do transporte escolar e prestadores de serviço da área da educação, idosos, o presidente questionou o fechamento das escolas.





"O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é de pessoas com mais de 60 anos. Então, por que fechar as escolas?", indagou."O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos e o sustento das famílias preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades estaduais e municipais devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, fechamento de comércio e confinamento em massa”, disse o presidente.





Logo após o pronunciamento de Bolsonaro, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD) se manifestou pelo Twitter reafirmando o pedido para que as pessoas sigam reclusas. “Vamos ficar em casa. Pelo amor de Deus”, afirmou. O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (DEM-AP), divulgou nota na qual afirmou que a fala de Bolsonaro foi "grave" e que o país precisa de uma "liderança séria". Para ele, o momento não é de "ataque" à imprensa e aos gestores públicos. Alcolumbre ressaltou ainda que é preciso "união, serenidade e equilíbrio". "A nação espera do líder do Executivo, mais do que nunca, transparência, seriedade e responsabilidade. O Congresso continuará atuante e atento para colaborar no que for necessário para a superação desta crise", acrescentou.





JÁ SÃO 46 MORTES E 2.201 CASOS NO PAÍS

O número de mortes decorrentes do novo coronavírus chegou a 46, segundo o Ministério da Saúde, um aumento de 21 óbitos em dois dias. O total de casos em todos os estados passou de 1.891 na segunda-feira para 2.201 ontem, acréscimo de 310. O resultado de ontem marcou aumento de 42% em relação a domingo, quando foram registradas 1.546 pessoas infectadas. As mortes continuam restritas a São Paulo, com 40, e Rio de Janeiro, com 6. A taxa de letalidade subiu de de 1,8% para 2,1%.





Como local de maior circulação do vírus no país, São Paulo também lidera o número de pessoas infectadas, com 810 casos confirmados. Em seguida, vêm Rio de Janeiro (305), Ceará (182), Distrito Federal (160), Minas Gerais (130), Santa Catarina (107), Rio Grande do Sul (98), Bahia (76), Paraná (65), Amazonas (47), Pernambuco (42), Espírito Santo (33), Goiás (27), Mato Grosso do Sul (23), Acre (17), Sergipe (15), Rio Grande do Norte (13), Alagoas (9), Maranhão (8), Tocantins (7), Mato Grosso (7), Piauí (6), Pará (5), Rondônia (3), Paraíba (3), Roraima (2) e Amapá (1).