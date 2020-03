Outro vereador contaminado

O vereador Irlan Melo informou que está assintomático e que se mantém isolado há sete dias (foto: GLADYSTON RODRIGUES/EM./D.A.PRESS)

Mais 12 mortes no país

Vacina contra a gripe

Belo Horizonte tem cinco vereadores contaminados pelo coronavírus. Irlan Melo (PL) confirmou que está com a COVID-19: "Informo que meu resultado deu positivo. No momento estou assintomático e completo hoje sete dias de isolamento. Conto com as orações de todos. Os outros vereadores que estão com a COVID-19 são Gabriel Azevedo (em partido), Bella Gonçalves (Psol), Nely Aqui (Podemos) e Doutor Nilton Dr. Nilton (Pros). O vereador Jair di Gregório (sem partido), estão internado, mas ainda não teve confirmação do novo coronavírus.O número de casos suspeitos de coronavírus em Minas Gerais saltou de 7.766 para 11.832, aumento de quase 53%. Esse foi o balanço divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) ontem, em nova atualização dos casos confirmados do novo coronavírus em Minas Gerais. Segundo a SES, os diagnósticos positivos saíram 128 para 130. O número na capital mineira chega a 87. Ou seja, quase 67% dos casos confirmados estão em Belo Horizonte.De acordo com a pasta, não há mortes em Minas por coronavírus. Entretanto, na segunda-feira, a Prefeitura de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, divulgou mais uma morte suspeita por coronavírus. Lá, há duas mortes sendo investigadas. No domingo, a Secretaria Municipal de Saúde de Montes Claros, no Norte de Minas, informou que a Vigilância Epidemiológica do município investiga a morte de um homem de 61 anos também por suspeita de infecção por coronavírus.Na segunda-feira, a pasta explicou que “para os casos notificados pelo município, o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública-Coronavírus analisa os dados do banco de dados diariamente, reclassifica os casos, solicita novas informações ao município e faz o cruzamento dos resultados de exames laboratoriais. Após todo esse trabalho é que os dados estarão tratados para fazer parte do Boletim Diário. Portanto, assim que a avaliação do caso for concluída, ele será inserido e atualizado no boletim.”Porém, mesmo sem confirmar as mortes, uma das grandes preocupações das autoridades diz respeito às pessoas infectadas que fazem parte do grupo mais vulnerável ao novo coronavírus, que se torna mais letal, sobretudo, nos idosos e pessoas com doenças crônicas. O boletim do governo de Minas não informa sobre o estado de saúde dos pacientes, porém 108 dos 128 diagnosticados com a Covid-19 têm entre 20 e 59 anos. Entre 60 e 79 anos há 19 casos confirmados. Segundo a pasta, não há testes positivos para idosos com mais de 80 anos.BH tem o maior número de casos confirmados. De acordo com o boletim divulgado ontem, havia inicialmente subnotificação de 68 registros. Essa totalização chegou a 87. Mas, isso porque no boletim publicado ontem havia 28 casos confirmados sem citar o município. Portanto, os números de BH foram atualizados nesta terça. Agora, há apenas 2 casos confirmados em investigação.Além da capital, foram confirmados casos em Coronel Fabriciano (1), Juiz de Fora (8), Nova Lima (7), Uberlândia (7), Divinópolis (1), Ipatinga (1), Patrocínio (1), Sete Lagoas (2), Uberaba (3), Mariana (2), Poços de Caldas (1), Betim (1), Contagem (2), Bom Despacho (1), Campos Altos (1), Lagoa da Prata (1) e Timóteo (1).Brasília – O número de mortes decorrentes do novo coronavírus (COVID-19) chegou a 46, segundo o Ministério da Saúde, um aumento de 21 óbitos em dois dias. O total de casos em todos os estados passou de 1.891 na segunda-feira para 2.201 ontem, acréscimo de 310. O resultado de ontem marcou aumento de 42% em relação a domingo, quando foram registradas 1.546 pessoas infectadas.As mortes continuam restritas a São Paulo, com 40, e Rio de Janeiro, com 6. A taxa de letalidade subiu de de 1,8% para 2,1%.Como local de maior circulação do vírus no país, São Paulo também lidera o número de pessoas infectadas, com 810 casos confirmados. Em seguida, vêm Rio de Janeiro (305), Ceará (182), Distrito Federal (160), Minas Gerais (130), Santa Catarina (107), Rio Grande do Sul (98), Bahia (76), Paraná (65), Amazonas (47), Pernambuco (42), Espírito Santo (33), Goiás (27), Mato Grosso do Sul (23), Acre (17), Sergipe (15), Rio Grande do Norte (13), Alagoas (9), Maranhão (8), Tocantins (7), Mato Grosso (7), Piauí (6), Pará (5), Rondônia (3), Paraíba (3), Roraima (2) e Amapá (1).



A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) confirmou ontem que a Drogaria Araujo vai participar da campanha de vacinação contra a gripe a partir de amanhã. Segundo a rede de farmácias, as vacinas serão aplicadas apenas a idosos. A fim de evitar aglomerações nas lojas , os clientes terão que agendar horário para vacina no site www.araujo.com.br. O agendamento começa hoje, às 10h, e as datas de vacinação são válidas para o dia seguinte à marcação. Os horários disponibilizados serão entre as 8h e as 14h, de segunda a sábado. A dose será aplicada na entrada das lojas. O idoso deve apresentar a carteira de identidade. Além disso, a Araujo indicou a possibilidade de vacinação por drive-thru para idosos com dificuldade de locomoção em 19 de suas lojas. Dessa forma, o cliente pode receber a dose dentro do carro. No total, são 89 farmácias filiais da empresa que participam da campanha.