Bolsonaro é de alvo de panelaços durante pronunciamento em cadeia de rádio e TV

Mais uma vez, o presidente Jair Bolsonaro foi alvo de panelaços. Durante o terceiro pronunciamento de Bolsonaro em cadeia nacional de rádio e televisão em 20 dias, moradores de vários bairros de São Paulo e Brasília voltaram a usar as panelas para protestar contra ele.



Na zona sul da capital paulista, moradores do Panamby fizeram protesto contra Bolsonaro e o panelaço, além dos gritos de "Fora, Bolsonaro", continuou mesmo depois do fim do pronunciamento. Ainda na zona sul, moradores do Paraíso e da Saúde também bateram panelas.



Na Lapa, zona oeste da capital, além do panelaço, os manifestantes usaram vuvuzela e gritaram "Fora, Bolsonaro". Também houve manifestações na Vila Madalena e Perdizes (na zona oeste) e Bela Vista e Santa Cecília (centro).



No litoral de São Paulo, moradores de Santos se manifestaram contra o governo. No Vale do Paraíba, houve manifestação ao menos em São José dos Campos.



Brasília



Vizinhos do presidente também aderiram aos atos. Barulhos de panelas foram ouvidos na Asa Norte, com "Fora, Bolsonaro", e na Asa Sul.