Ernesto Araújo diz que houve 'ótimo diálogo' entre Bolsonaro e Xi Jinping

O telefonema ocorre alguns dias após crise diplomática gerada pelo filho do presidente, o deputado(PSL-SP), que acusou ade ter escondido informações sobre o início da"O telefonema do presidente Xi Jinping ao presidente Bolsonaro e oque tiveram, reafirmando os laços de cooperação e comércio, mostra que, para a China, a relação é tão importante quanto para o Brasil, e que nossa política externa com a China está no caminho correto", disse Araújo no Twitter.Na semana passada, Araújo causou insatisfação no governo chinês por ter exigido um pedido de desculpas do embaixador, que compartilhou uma publicação que dizia que "a família Bolsonaro é o grande veneno desse país". Wanming acabou apagando a publicação.Apesar disso, Araújo disse, na semana passada, que as críticas de Eduardo não refletiam a posição do governo brasileiro e que trabalharia para promover um "reentendimento recíproco"."O Brasil quer manter as melhores relações com o governo e o povo chinês, promover negócios e cooperação em benefício recíproco, sem jamais deixar de lado o respeito mútuo", escreveu o chanceler brasileiro na ocasião.

A conversa telefônica realizada entre o Presidente chinês Xi Jinping e o Presidente brasileiro Jair Bolsonaro foi realizada no ambiente muito cordial e amistoso, chegaram a alcançar importantes consensos nos seguintes pontos:

Hoje, o embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, disse que a ligação telefônica entre Bolsonaro e Xi Jinping reafirmou a necessidade de estabilizar e ampliar a relação comercial entre os dois países, principalmente durante a crise do novo coronavírus. A informação foi divulgada no Twitter do diplomata, que também disse que os dois líderes discutiram a cooperação no combate à pandemia, incluindo materiais médicos.