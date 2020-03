Governo anuncia pacote de R$ 85 bilhões e pede contrapartida política de estados

Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta e presidente Jair Bolsonaro (foto: Isac Nóbrega/PR)

Contrapartida política

O presidenteanunciou nesta segunda-feira um novo pacote de medidas que envolvem a disponibilização depara auxiliar estados e municípios no combate à pandemia deO anúncio foi realizado em um pronunciamento à imprensa, após Bolsonaro ter se reunido por videoconferência com 16 governadores de estados das regiõespara discutir as ações para conter a pandemia de. Segundo o presidente, as medidas são uma resposta às demandas de governadores e associações representativas dos prefeitos.Do montante anunciado, Bolsonaro disse queserão destinados paracomo recomposição parados estados e municípios,paradedos estados,referentes a renegociação comem operações deAo anunciar o pacote de medidas, Bolsonaro disse que “aos governadores para que as propostas de autoria do governo que tramitam na Câmara dos Deputados tenham um “” por parte dos representantes dos estados.“Os governadores se mostraram bastante satisfeitos., porque todos nós devemos, ao final desta batalha, sair fortalecidos e com a satisfação do dever cumprido”, afirmou o presidente.