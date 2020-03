Mandetta: hora de pensar mais nas próximas gerações do que nas próximas eleições

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, criticou neste domingo, 22, brigas políticas em torno das medidas de combate ao novo coronavírus.



"Tem prefeito pensando em eleição e oposição cobrando medidas mais duras, porque está pensando em eleições. Está na hora de a gente pensar mais nas próximas gerações do que nas próximas eleições", afirmou.



Ele voltou a pedir um pacto político para que as eleições municipais sejam adiadas, se esse assunto for um complicador para o combate à covid-19. "Vamos nos organizar para que não tenhamos elementos que perturbem a história dessa patologia", completou.



O ministro comemorou ainda a redução no número de mortes na Itália e disse que tem preocupação em NY e na França. "Estamos vendo algo que não vimos no mundo oriental. Ou lá era outra doença ou lá era outra informação. Os fatos e a ciência se impõem por si e vamos ver que fez e se organizou e quem informou", acrescentou.



O ministro fugiu de polêmicas com líderes religiosos. "Não tem problema nenhum a igreja ficar com a porta aberta, mas peço aos pastores e padres que não aglutinem pessoas", concluiu.