'Guerra' em meio ao vírus

Governadores de Minas, Romeu Zema, de São Paulo, Doria, e do Rio, Witzel, decretaram fechamento do comércio, além de bloqueios no transporte de passageiros por ônibus (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press %u2013 17/2/20 Rovena Rosa/Agência Brasil %u2013 1/1/19 Carolina Antunes/PR %u2013 8/5/19)







A lentidão, vista até como certa omissão do governo federal em meio à propagação do coronavírus, levou governadores de diversos estados a chamar para si responsabilidades pela adoção de medidas restritivas duras, em alguns casos invadindo esferas de competência da União. Esse cenário tem agravado divergências políticas e feito com que o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), seja alvo de críticas até mesmo de governantes que figuram ou figuravam como aliados. Um dos motivos de irritação de Bolsonaro com os governadores foi o fechamento do comércio. Ele alega que a medida vai paralisar a economia.





Em Minas Gerais, onde há 55 casos confirmados da doença, Romeu Zema (Novo) decretou estado de calamidade pública, suspendendo aulas, fechando o comércio – exceto de produtos e serviços essenciais, como farmácias, padarias e supermercados. Além disso, fechou as divisas para o transporte de ônibus e trens. Cirurgias eletivas foram adiadas para disponibilizar mais leitos para pacientes infectados. O governador buscou, ainda, recursos privados com a Vale, que disponibilizará R$ 5 milhões para a ampliação das unidades de terapia intensiva do hospital público Eduardo de Menezes, na região do Barreiro.





O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), antes aliado, tem batido forte em Bolsonaro. Witzel chegou a dizer que o governo federal caminha a “passos de tartaruga” no combate ao vírus e que “não há diálogo”. No Rio, estão suspensas as viagens aéreas, terrestres e aquaviárias oriundas de locais com casos confirmados de coronavírus ou com situação de emergência decretada, como Minas, São Paulo, Espírito Santo, Bahia e Distrito Federal. A medida foi chamada de “exagerada” por Bolsonaro. O presidente acusou ainda Witzel de atropelar a autonomia da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) sobre restrição de espaço aéreo. O Rio registrou três mortes por causa da COVID-19.





Ainda no Sudeste, João Doria (PSDB), governador de São Paulo – onde o coronavírus já matou 15 pessoas –, determinou quarentena de 24 de março a 7 de abril. Apenas serviços essenciais, como segurança e saúde, devem seguir funcionando. “Estamos fazendo o que deveria ser feito pelo líder do país, o que o presidente Jair Bolsonaro, lamentavelmente, não faz, e quando faz, faz errado”, disse Doria. Ontem, ao anunciar a quarentena paulista, voltou às críticas. “Como governador, gostaria que o país tivesse um presidente que liderasse o país em uma crise como esta e não minimizasse problemas e dissesse que o coronavírus é uma gripezinha ou relativizasse uma questão tão grave para o país e para os brasileiros. É muito triste em um momento como esse que não tenhamos uma liderança neste país capaz de orientar os brasileiros, acalmar, tomar atitudes corretas", afirmou.

Para o presidente Jair Bolsonaro, ações estaduais vão travar a economia (foto: Agência Brasil)



HOSTILIZADO

Em Goiás, o médico e governador Ronaldo Cai- ado (DEM) já havia suspendido feiras, fechado shoppings, cinemas, bares e restaurantes, clínicas de estética e consultórios odontológicos. Na última sexta, Caiado baixou decreto suspendendo a visitação de pacientes com diagnóstico de coronavírus, o ingresso e circulação de transportes públicos vindos de locais com confirmação de contaminação. Na semana passada, durante as manifestações de apoio ao presidente, Caiado – aliado ferrenho de Bolsonaro – foi às ruas pedir que as pessoas deixassem o local. “Vocês precisam ter responsabilidade de não fazer com que as aglomerações provoquem a disseminação do coronavírus”, disse, sendo hostilizado.





Pelo Brasil, governadores têm adotado ações drásticas. Ibaneis Rocha (MDB), governador do Distrito Federal, chegou a enviar ofício ao embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, pedindo a ajuda dos chineses para a contenção do novo coronavírus. No Maranhão, Flávio Dino (PCdoB) tentou vetar os voos ao estado, mas foi impedido pela Justiça Federal. Mauro Mendes (DEM), governador do Mato Grosso, suspendeu as cobranças do IPVA de março e abril. Em Alagoas, Renan Filho (MDB) determinou, além do fechamento de estabelecimentos, o isolamento por 14 dias de pessoas gripadas.









Sinais contraditórios foram o estopim





Nos últimos dias, o presidente da República protagonizou episódios que vão na contramão da maioria das autoridades mundiais, que tentam orientar a população no combate ao coronavírus. Bolsonaro chamou a doença – que já acometeu 250 mil pessoas em todo o mundo, causando mais de 12 mil mortes – de “gripezinha”, disse que as medidas de segurança e reclusão eram “histeria” e criticou governadores que adotaram ações para tentar frear a disseminação da COVID-19.





No início do mês, ele afirmou que “questão do coronavírus” não era “isso tudo” e que se tratava muito mais de “fantasia”. Com suspeita de estar contaminado após voltar dos Estados Unidos, Bolsonaro fez contato físico com manifestantes aglomerados em Brasília em 15 de março e ainda prometia fazer uma “festinha” para comemorar seus 65 anos na noite de ontem.





Somente na terça-feira, após panelaços de protesto pela conduta do presidente em várias cidades do Brasil, o governo federal pediu ao Congresso que reconhecesse o estado de calamidade pública até o fim do ano. Essa medida flexibiliza as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal, permitindo que o governo gaste acima do teto, descumprindo a meta fiscal estabelecida para 2020.





As medidas efetivas adotadas pelo governo federal só tomaram corpo na última semana, quase um mês após a confirmação do primeiro caso de coronavírus no Brasil, diagnosticado em 25 de fevereiro.