Presidente do PSDB em Suzano é assassinado

O presidente municipal do PSDB de Suzano, Isaías Martins da Silva, foi assassinado a tiros quando saía de sua residência, na manhã deste sábado (21). Conhecido como Isaías Pró-Moradia, ele tinha 59 anos, e tentou se candidatar, sem êxito, a vereador da cidade em 2016, com a modesta verba de R$ 6 mil. Naquele ano, declarou um corsa 1995, e R$ 1,7 mil na previdência. De acordo com fontes próximas, ele teria sido alvejado com cinco disparos no bairro Jardim Varan, em Suzano.



A cidade de Suzano, na Região Metropolitana de São Paulo e Alto Tietê, tem 152 mil habitantes, e fica a 56 km da capital.



COM A PALAVRA, O PRESIDENTE ESTADUAL DO PSDB, MARCO VINHOLI:



É com imenso pesar que comunicamos o falecimento do presidente municipal do PSDB de Suzano, Isaías Martins da Silva. Em nome do Diretório Estadual do PSDB-SP me solidarizo à sua família, amigos e aos tucanos de Suzano, reafirmando nosso compromisso em cobrar a elucidação de sua morte e a punição exemplar dos culpados.



Marco Vinholi

Presidente Estadual do PSDB-SP