Governadores do Sul e do Sudeste terão reunião para discutir logística, diz Doria

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse que, na segunda-feira (23), terá uma reunião com governadores de todos os sete Estados que compõem as regiões Sul e Sudeste, no âmbito do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), para discutir a pandemia de coronavírus. No mesmo dia, o governador também se reunirá com um conselho de crise com 100 empresários que atuam no Estado.



Ambas as reuniões serão virtuais e ocorrerão pela manhã. Ao meio-dia, o governador concederá coletiva de imprensa para falar sobre as medidas que foram discutidas nos dois encontros.



Na reunião dos governadores, Doria disse que serão discutidas medidas na área de logística, transportes, administrativa e também de saúde. No caso do encontro com os empresários, ele disse que será analisada ajuda para facilitar doações para o sistema de saúde.



Durante coletiva de imprensa na tarde deste sábado, o tucano ainda disse que a situação de ônibus intermunicipais entre a capital e a região do ABC já estava regularizada.