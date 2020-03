Bolsonaro, sobre economia: A gente vai perder, não tem como falar que não

O presidente Jair Bolsonaro afirmou na noite de sexta-feira, 20, ao Programa do Ratinho, do SBT, que a economia brasileira vai perder com a pandemia de coronavírus. "Não tem como falar que não", afirmou. Ele disse também que falou com o ministro da Economia, Paulo Guedes, nesta sexta-feira (20) e que ele não quer falar em projeção para o crescimento da economia em 2020.



Ao responder a uma pergunta sobre se interferiria em preços de produtos no País, Bolsonaro citou a Petrobras e disse que jamais vai interferir na política de preços da estatal. Perguntado sobre qual seria a consequência da epidemia generalizada nas empresas brasileiras, o presidente disse que "é desgraça ser patrão no Brasil" e "que é fácil defender empregado porque tem mais voto".



Também citou lucro recorde da Caixa Econômica Federal e o "lucro estrondoso" do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).



Ainda se disse contra a legalização de cassinos, ao afirmar que no governo dele não se discute o assunto: "Vai ter muita lavagem de dinheiro".