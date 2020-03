Governo de SP suspenderá protestos a devedores do Estado por 90 dias

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), em entrevista coletiva para anunciar medidas no combate aos impactos da crise causada pelo novo coronavírus, afirmou que o governo irá suspender os protestos a devedores ativos do Estado. A medida valerá por 90 dias, a começar em 1º de abril.



Segundo o governador, a ação permitirá que "as pessoas possam destinar seus recursos para este momento difícil de transposição da crise do coronavírus".



Servidores públicos



De forma conjunta, Doria e o prefeito da capital paulista, Bruno Covas (PSDB), disseram que não irão liberar os servidores acima de 60 anos que atuam em áreas essenciais - como as de saúde e segurança pública -, mas afirmaram que será possível que os gestores de cada instituição do Estado ou município avaliem casos pontuais e determinem a suspensão das atividades de funcionários específicos.



Covas, em vista da determinação de não suspender as atividades desses setores, afirmou que a cidade de São Paulo manterá abertas algumas creches para os servidores deixarem seus filhos enquanto estão no expediente. Segundo ele, outras medidas serão anunciadas para facilitar a vida dos trabalhadores.