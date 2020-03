Governo quer decretar estado de calamidade

Com o coronavírus, plenário está esvaziado e votações devem ocorrer por meio remoto. Presidente da Câmara, Rodrigo Maia aprovou proposta (foto: Jonas Pereira/Agência Senado - 12/6/18)



O governo federal pedirá ao Congresso Nacional que reconheça estado de calamidade pública devido à pandemia de coronavírus. De acordo com a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), a medida terá efeito até 31 de dezembro deste ano. Na prática, caso o Congresso reconheça a medida, a União ficará dispensada de atingir a meta fiscal para este ano, prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Segundo a Presidência da República, isso seria necessário devido à “necessidade de elevação dos gastos públicos para proteger a saúde e os empregos dos brasileiros e da perspectiva de queda de arrecadação”. A meta fiscal deste ano, antes da pandemia de coronavírus, é de um deficit de R$ 124,1 bilhões.

Com a decisão, o governo busca evitar um forte contingenciamento do Orçamento no momento de crise e no qual outros países estão anunciando pacotes de bilhões de dólares para amenizar os impactos do coronavírs na economia. Na semana passada, o secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, admitiu que a revisão para baixo das projeções de crescimento da economia e a queda nos preços internacionais do petróleo deverão fazer o governo contingenciar (bloquear) parte do Orçamento. Segundo ele, a equipe econômica calcula que a nova estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2020 deve ficar acima de 2%, disse à época, antes de o governo revisar o PIB deste ano para 1,68%.

Em nota divulgada na noite de ontem, a Secom informa que “o reconhecimento do estado de calamidade pública tem suporte no disposto no art. 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) o qual dispensa a União do atingimento da meta de resultado fiscal prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e, em consequência, da limitação de empenho prevista na LRF”. “O governo federal reafirma seu compromisso com as reformas estruturais necessárias para a transformação do Estado brasileiro, para manutenção do teto de gastos como âncora de um regime fiscal que assegure a confiança e os investimentos para recuperação de nossa dinâmica de crescimento sustentável”, conclui o comunicado.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que o governo “toma a decisão correta” ao solicitar ao Congresso o reconhecimento de Estado de Calamidade Pública. “O Congresso, de forma urgente vai tramitá-lo e aprová-lo para que o governo tenha espaço fiscal para poder realizar os investimentos necessários para o enfrentamento dessa crise”, disse, em entrevista a Oglobo. Maia disse também que sempre defendeu a ampliação dos gastos públicos como única saída para enfrentar a crise do novo coronavírus.

O governo já havia calculado a necessidade de bloquear cerca de R$ 30 bilhões em gastos no Orçamento. Caso o Congresso aprove a calamidade até amanhãa, não haverá bloqueio de gastos, como tradicionalmente ocorre em março. A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) permite a suspensão das regras fiscais e da necessidade de bloqueio de gastos durante a calamidade pública. Decretar calamidade foi a opção que o governo encontrou para não bloquear recursos no Orçamento ao longo do ano, diante de uma forte queda na arrecadação.

Com a calamidade pública decretada até o fim do ano, o governo deixará ser obrigado a cumprir a meta de resultado das contas públicas prevista para 2020, um rombo de R$ 124 bilhões. Na prática, poderá gastar o quanto julgar necessário para reduzir os danos do coronavírus. A previsão inicial é que o governo feche este ano com um rombo de até R$ 200 bilhões para dar conta da necessidade de ampliação dos gastos. Com a calamidade, esse número se torna um indicativo, sem necessidade de ser cumprido.

O estado de calamidade pública permite ao governo não cumprir apenas a meta fiscal, ou seja, o valor projeto para a diferença estabelecida entre o que é gasto e o que é arrecadado. Isso vai permitir socorrer setores em crise, como companhias aéreas, e flexibilizar o pagamento de impostos.

O teto de gastos – regra que limita a despesa federal à inflação do ano anterior – está mantido. Os técnicos fazem questão de dizer que não há discussão sobre alterar essa regra. Isso porque a regra do teto tem mecanismos que garantem que o governo possa gastar em caso de necessidade. Como tudo relacionado à doença, obviamente, não estava prevista pelo governo. Portanto, a maior parte das despesas relacionadas à pandemia ficarão fora do teto de gastos.





Teste negativo e primeiro panelaço





O presidente Jair Bolsonaro informou, na noite de ontem, que o segundo exame que fez para diagnóstico do novo coronavírus teve resultado negativo. A contraprova era necessária porque 12 pessoas da comitiva do presidente que o acompanhou nos Estados Unidos foram diagnosticadas com a doença nos últimos dias. O primeiro deles foi o secretário de Comunicação da Presidência, Fabio Wajngarten. Também pelo Twitter, o governador de Minas, Romeu Zema (Novo) informou que seu teste para COVID-19 deu negativo.

Mesmo com o resultado negativo do primeiro exame, a recomendação médica era para que Bolsonaro seguisse em isolamento até hoje. O presidente, no entanto, ignorou a orientação e tem cumprido agendas diárias desde sexta-feira passada. No domingo, chegou a participar de manifestações de rua a favor do governo e contra o Congresso. Na ocasião, o presidente teve algum tipo de contato com 272 pessoas.

O contato com uma pessoa infectada é uma das formas de transmissão do coronavírus. O presidente foi criticado por infectologistas e até por aliados por expor os manifestantes ao risco de contaminação pelo novo coronavírus (caso estivesse com o vírus incubado).





Protesto Pouco depois de o presidente informar que não está com o coronavírus, grandes cidades brasileiras registraram panelaço contra Bolsonaro na noite de ontem. Moradores de Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília se manifestaram das janelas de casa, gritando 'Fora, Bolsonaro'. Em Belo Horizonte, os protestos aconteceram na Região Central da cidade.

Em São Paulo, houve registro de manifestações na Pompeia, Vila Madalena, Perdizes, Vila Romana e Água Branca, na Zona Oeste, Vila Buarque, Bela Vista, República e Santa Cecília, no centro. Na Zona Sul, foram registrados panelaços no Morumbi.

Na Pompeia, moradores de casas e prédios residenciais bateram panelas e gritavam “Fora, Bolsonaro” e “Ele, não”. Alguns manifestantes também faziam as luzes piscar e outros, barulho com vuvuzelas. Na Vila Madalena e Higienópolis, muitos gritos de “Fora, Bolsonaro” foram relatados. No Rio, houve registro de protestos no Jardim Botânico e Laranjeiras. Em Brasília, na Asa Norte, não foi registrado panelaço, mas houve muitos gritos de protesto.