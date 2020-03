Câmara de BH fecha as portas

Matheus Muratori e Humberto Martins

Câmara de Belo Horizonte vai ficar fechada até 25 de março. Todos os servidores e vereadores foram orientados a permanecer em isolamento



A Câmara Municipal de Belo Horizonte vai paralisar todas as atividades até o próximo dia 25. A decisão foi tomada ontem pela presidente da Casa, Nely Aquino (Pode), depois que o vereador Gabriel Azevedo (sem partido) apresentou teste positivo para o novo coronavírus. A expectativa é de que o trabalho seja retomado em 26 de março. “Após a confirmação de um vereador em que o teste deu positivo para coronavírus, a Câmara Municipal decide que hoje (terça-feira) será ponto facultativo. A partir de amanhã (quarta-feira), estaremos de portas fechadas. Todos os servidores, vereadores e funcionários da Câmara deverão ficar em isolamento por sete dias e retornaremos aos trabalhos possivelmente na próxima quinta-feira”, disse Nely.

A presidente da Casa disse ainda que a medida é apenas uma forma de prevenção, e que a população não deve entrar em pânico. Na tarde da última segunda, Gabriel Azevedo esteve na Câmara Municipal para participar de uma reunião extraordinária e da criação de uma comissão especial formada para tratar de assuntos relativos ao coronavírus. Além dele, o grupo é composto pelos vereadores Dr. Nilton (Pros) e Carlos Henrique (sem partido).

“É um momento em que temos que estar atentos. Não queremos criar pânico na população, é só uma prevenção. Tivemos uma reunião ontem (segunda-feira), extraordinária, e esse vereador esteve em contato com todos os colegas e com servidores. A decisão é para evitar um transtorno maior em toda a cidade”, completou Nely.

Gabriel Azevedo disse que passa bem e que não apresenta os sintomas da doença. “Seguirei trabalhando da minha biblioteca. Só a quarentena nos levará a superar essa pandemia. Peço a todos: se protejam e protejam os demais. Fiquem em casa, usem álcool em gel, evitem abraços e apertos de mão. Só assim vamos prevalecer.”

O vereador teve contato direto com outros dois parlamentares na última semana: o ex-vereador de Belo Horizonte e atual secretário-geral do estado Mateus Simões (Novo) e o deputado federal Tiago Mitraud (Novo-MG). O encontro ocorreu durante a festa de aniversário de Simões, realizada na última sexta-feira, no Mercado Central, em BH. Mitraud é considerado um caso suspeito de coronavírus. Já Mateus Simões não apresentou os sintomas, mas entrou em isolamento até o resultado do teste ser divulgado. Entre os políticos presentes no evento estava o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), que também está em isolamento.





Afastamento A Assembleia Legislativa definiu ontem que deputados estaduais acima dos 60 anos poderão se manter afastados do cargo. A medida preventiva é mais uma das adotadas pela Casa para tentar conter o avanço do coronavírus. A deliberação foi publicada na edição de ontem do Diário do Legislativo. Também podem se afastar os deputados que apresentarem sinais e sintomas de infecção pelo coronavírus e que retornaram de viagem internacional ou interestadual a localidades onde houve infecção pela COVID-19, conforme lista mantida pelo Ministério da Saúde.

Servidores e outros funcionários da Assembleia que se enquadram nesses quesitos também podem se afastar, mediante comunicação aos responsáveis. Alguns deputados já definiram que assessores trabalhem de maneira remota. Apesar dessas medidas, reuniões ordinárias no plenário e nas comissões estão mantidas. Na última sexta-feira, o Legislativo comunicou a restrição do acesso de visitantes às dependências da Casa, no Bairro Santo Agostinho, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Essa medida, assim como as demais, é válida por tempo indeterminado.