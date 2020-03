Bolsonaro e Maia trocam farpas em meio à pandemia

O presidente disse que governadores estão tomando medidas que vão prejudicar %u201Cmuito a nossa economia%u201D (foto: Antônio Cruz/Agência Brasil)



O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a utilizar o termo “histeria” ontem, em relação à crise do novo coronavírus. Em entrevista à rádio Super Tupi, Bolsonaro criticou alguns governadores por tomarem decisões extremas nas ações para evitar a propagação do vírus. “Esse vírus trouxe uma certa histeria. Tem alguns governadores, no meu entender, posso até estar errado, que estão tomando medidas que vão prejudicar e muito a nossa economia”, declarou. “A vida continua, não tem que ter histeria”, acrescentou. O presidente comparou a pandemia de coronavírus com uma gravidez ao dizer que eventualmente o avanço do vírus deve passar. “Vai passar, desculpa aqui, é como uma gravidez, um dia vai nascer a criança. E o vírus ia chegar aqui um dia e acabou chegando”, declarou.

Enquanto Bolsonaro minimiza o impacto da doença, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu ontem o fechamento de fronteiras do país, com restrição de voos internacionais, para combater o avanço do novo coronavírus. “Eu acho que o governo já deveria ter fechado as fronteiras, deveria ter restringido voos internacionais, deveria ter restringindo a situação das pessoas, principalmente nos estados onde a projeção é de problemas maiores como estados do Rio de Janeiro e São Paulo, mas estas posições são comandadas pelo poder Executivo, se fosse a minha opinião pessoal, pelos melhores exemplos do resto do mundo, acho que já deveria ter fechado as fronteiras.”, disse. Bolsonaro não deixou por menos e rebateu ao anunciar o fechamento parcial da fronteira com a Venezuela. “Alguns acham que a palavra fechar fronteira é uma palavra mágica.

Bolsonaro vem manifestando preocupação com as medidas para conter a disseminação do coronavírus e alegou ontem que o trabalhador informal será ainda mais afetado pela crise do coronavírus e citou como exemplo flanelinhas e vendedores de mate em estádios. “Ele (trabalhador informal) vai ter que se virar, mas vai ter mais dificuldades e, tendo mais dificuldades, comerá pior. Comendo pior, já não comia tão bem, acaba não comendo adequadamente, ele fica mais debilitado, e o coronavírus chegando nele, ele tem uma tendência maior de ocupar um leito hospitalar”, argumentou.

Para Maia, “não podemos, pela questão econômica, correr o risco de ter um problema maior na área de saúde pública. A economia será afetada de qualquer jeito. Achar que manter a circulação vai garantir algum crescimento, do meu ponto de visto isso está errado. Na hora que os problemas começarem a aumentar, as pessoas naturalmente vão começar a ficar em casa”, afirmou.





Aniversário Mesmo após especialistas em saúde recomendarem que nas próximas semanas a população evite aglomerações e reduza o contato social, o presidente afirmou que vai comemorar seu aniversário em uma “festinha tradicional”. Bolsonaro completa 65 anos no sábado. “Eu faço 65 daqui a quatro dias”, disse. “Vai ter uma festinha tradicional aqui. Até porque eu faço aniversário dia 21 e minha esposa dia 22. São dois dias de festa aqui”, acrescentou.”Emenda, dia 21, próximo de meia-noite ela minha cumprimenta; logo depois eu a cumprimento”.

Bolsonaro também minimizou a letalidade do novo coronavírus ao compará-la com “qualquer outra gripe ou infecção”. “Geralmente ele ataca quem tem mais idade ou quem tem algum tipo de problema de saúde, aí passa a ser grave. Não é só o coronavírus que passa ser grave, qualquer outra pessoa, qualquer gripe, qualquer infecção”, afirmou.





Twitter Apesar de minimizar os efeitos do coronavírus, Bolsonaro publicou em sua conta no Twitter, pela segunda vez, mensagens sobre a disseminação da COVID-19. Nos seus posts, Bolsonaro cita os demais Poderes e apela à população e autoridades para que se unam no combate à disseminação da doença. O presidente foi criticado nos últimos dias por ter tido contato com populares durante sua fase de quarentena. “Superar este desafio depende cada um de nós. O caos só interessa aos que querem o pior para o Brasil. Se, com serenidade, população e governo, junto com os demais poderes, somarmos os esforços necessários para proteger nosso povo, venceremos não só este mal como qualquer outro!”, tuitou o presidente.

Bolsonaro defendeu que os brasileiros estão “acostumados a superar adversidades” e disse que o país é constituído como uma “nação de irmãos”. “Nenhum vírus é mais forte do que o nosso povo. Estamos lutando e faremos o que for necessário para proteger a vida de cada brasileiro”, concluiu Bolsonaro. Mais cedo, o presidente da República já havia publicado nas redes sociais que ele e os chefes do Legislativo e do Judiciário estão unidos. “Todos juntos!”, afirmou. As menções de diálogo e cooperação entre Poderes acontece na sequência de críticas públicas trocadas entre Bolsonaro e os presidentes da Câmara e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP).





Prioridade é o coronavírus





O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou ontem que o Congresso Nacional não vai fechar as portas por conta da pandemia de coronavírus. Após reunião com os líderes, o parlamentar disse que a casa vai priorizar projetos que tenham como foco o combate à doença e o crescimento econômico. As votações serão feitas via aplicativo. “O Congresso brasileiro fechou só na ditadura e não vai fechar agora”, disse.

Maia minimizou o fato do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ter cumprimentado apoiadores no domingo na manifestação contra o Parlamento e o Supremo Tribunal Federal (STF). “Esquece briga. Vou tratar de problemas maiores, os projetos que o governo vai mandar”, disse.





O parlamentar explicou durante a entrevista coletiva que as votações serão feitas via aplicativo, que está em fase final de desenvolvimento pela área técnica da Câmara e deverá estar pronto na próxima segunda-feira. A partir da semana quem, os parlamentares acima de 60 anos estarão dispensados de ir ao Congresso. “Boa parte das pessoas que trabalham aqui, em algum momento, vão ter coronavírus. Então a gente precisa divulgar informação, não gerar pânico e proteger os idosos”, disse. Rodrigo Maia também sugeriu que o governo pode remanejar recursos dentro do próprio Orçamento para destinar mais verbas para a área da saúde. “O governo tem o Orçamento aberto.

Quem encaminhou proposta do fundo eleitoral foi o próprio presidente. Se ele quiser utilizar os recursos, ele pode", disse Maia. "Pode utilizar recursos do cartão corporativo, da Secom, aqueles que não estão vinculados à utilidade publica”, afirmou Maia. Para o deputado, o país vai precisar injetar muito mais recurso na área da saúde do que o previsto. “Vai ser tão maior do que vocês estão imaginando, até pelo que estamos vendo em outros países”, disse.