Assembleia de SP suspende sessões a partir de segunda-feira

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) decidiu suspender as sessões ordinárias a partir da próxima segunda-feira, 23, por tempo indeterminado, até que a presidência determine a retomada. A medida foi tomada por causa do avanço do coronavírus. O recesso parlamentar de julho deverá ser adiado para compensar essa paralisação. Também estão interrompidos os eventos coletivos e as visitas públicas.



Os parlamentares com idade superior a 60 anos, ou em grupo de risco, estão desobrigados de participar das atividades parlamentares. Servidores que se enquadrem neste perfil poderão realizar trabalho remoto.



Em nota, o presidente da Alesp, o deputado Cauê Macris (PSDB) informou que as atividades administrativas da Casa não sofrerão interrupção.



"Acompanhamos diariamente a questão da covid-19 junto com a autoridade de Saúde. Não há motivo para pânico, mas temos a responsabilidade de adotar, neste momento, medidas para reduzir o fluxo e pessoas na sede do Poder Legislativo e preservar a saúde das pessoas", disse.



A decisão foi tomada hoje após reunião do Colégio de Líderes.