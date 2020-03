ALMG afasta deputados acima de 60 anos como medida preventiva ao coronavírus

Álcool em gel foi distribuído pelos corredores da Assembleia, inclusive no plenário (foto: Sarah Torres/ALMG) Assembleia Legislativa de Minas Gerais definiu nesta terça-feira que deputados estaduais acima dos 60 anos poderão se manter afastados do cargo. A medida preventiva é mais uma das adotadas pela Casa para tentar conter o avanço do coronavírus no Brasil e no estado. definiu nesta terça-feira que deputados estaduais acima dospoderão se manter afastados do cargo. A medida preventiva é mais uma das adotadas pelapara tentar conter o avanço do coronavírus noe no estado.

Servidores e outros funcionários da Assembleia que se enquadram nesses quesitos também podem se afastar, mediante comunicação aos responsáveis. Alguns deputados já definiram que assessores trabalhem de maneira remota.

Apesar dessas medidas reuniões ordinárias no plenário e nas comissões estão mantidas. Na última sexta-feira, o Legislativo comunicou a restrição do acesso de visitantes às dependências da Casa, no Bairro Santo Agostinho, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Essa medida, assim como as demais, é válida por tempo indeterminado.

Já foram distribuídos pelo ambiente da Assembleia álcool em gel. Além disso, a Casa informou que todos os processos de higienização estão sendo realizados, como limpeza de corrimões, banheiros e elevadores.