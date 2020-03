Congresso Nacional cancela sessão conjunta marcada para esta terça-feira

O senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) mandou cancelar na manhã desta terça-feira, 17, a sessão conjunta do Congresso Nacional que estava programada para começar às 11 horas (de Brasília). Desde o fim de semana, ele vem sendo pressionado para suspender as atividades no Legislativo, por causa de casos de coronavírus confirmados entre parlamentares.



Há pelo menos dois parlamentares infectados: o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) e o deputado federal Cezinha de Madureira (PSD-SP), além de servidores sob suspeita de infecção.



Até pouco antes do fechamento deste texto, porém, a sessão conjunta constava como convocada por Alcolumbre, que preside o Senado e o Congresso Nacional.



Outras comissões mistas já haviam sido adiadas, como a da reforma tributária e a CPI das Fake News.