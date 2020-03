Jornais liberam acesso contra notícias falsas

Ao menos onze veículos associados à Associação Nacional de Jornais (ANJ) liberaram o acesso gratuito para não assinantes a conteúdos sobre o novo coronavírus. A iniciativa visa combater a onda de informações falsas sobre a doença, dando aos leitores fontes confiáveis de notícia. Estado de S. Paulo, O Globo, Folha de S.Paulo, Grupo RBS e O Povo foram alguns dos jornais que liberaram o conteúdo.



Parte da desinformação sobre o coronavírus foi observada em um grupo especializado em fake news do Ministério da Saúde. Em um mês e meio, o grupo analisou mais de 8 mil mensagens sobre a doença que circulam nas redes sociais - e detectou que 85% eram falsas.



"Nos momentos graves, se comprova ainda mais o valor da informação responsável e precisa. Os jornais já ajudaram o Brasil a enfrentar e superar muitas crises, e o farão de novo neste momento", afirma o presidente da ANJ, Marcelo Rech.



Além de liberar o acesso de todo o conteúdo sobre o tema desde a quinta-feira passada, o Estado lançou um boletim diária sobre os principais acontecimentos da crise. Também foi criado um grupo no Facebook em que especialistas e jornalistas vão tirar dúvidas de internautas. Outra ação foi a criação de um pdf com orientações sobre o vírus para ser compartilhado em redes sociais como o WhatsApp. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.