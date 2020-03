Zema entra em isolamento

Zema disse que decidiu se isolar por ''uma questão de respeito e consideração às pessoas'' (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A PRESS - 3/3/20)



O governador Romeu Zema (Novo) se colocou em isolamento domiciliar a partir da tarde de ontem por precaução ao coronavírus. De acordo com a assessoria do chefe do Executivo estadual, ele não apresenta os sintomas da doença, mas fará hoje os exames de rotina por ter estado próximo a pessoas diagnosticadas com a COVID-19. Até o resultado ser divulgado, Zema ficará em casa, de onde irá despachar.





Junto de membros da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) e de outros setores do governo, Zema participaria de uma entrevista coletiva nesta tarde, na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, para tratar justamente do coronavírus. A ausência do governador foi confirmada no encontro por Mateus Simões (Novo), secretário-geral do estado.





"No final desta segunda-feira, recebi a ligação de uma pessoa, com quem estive na última quinta. Ele me informou que fez o exame e foi diagnosticado positivo para o coronavírus. Por uma questão de respeito e consideração às pessoas, já estou em casa, e ficarei aqui até que meu exame seja concluído", disse o governador, em vídeo divulgado nas redes sociais.





Antes, Zema participou de uma reunião por videoconferência com o deputado estadual Agostinho Patrus (PV), presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e com o desembargador Nelson Missias de Morais, presidente do Tribunal de Justiça. Ela estava prevista para acontecer presencialmente, o que acabou não se concretizando pelo isolamento.





"Devemos, sim, proceder dessa maneira, evitando que o vírus se espalhe com maior velocidade. Vamos evitar tocar as pessoas e ir a locais onde hajam multidões. Dessa maneira, vamos conduzir, de forma adequada, esta que, talvez seja a maior crise na saúde das últimas décadas em todo o mundo", completou o governador.



Afastamento



Também o deputado federal por Minas Gerais Tiago Mitraud (Novo) está com suspeita de ter contraído o coronavírus. Após se queixar de sintomas como tosse, tontura e coriza, o parlamentar foi orientado por médicos a se afastar do expediente no Congresso Nacional, enquanto aguarda o resultado do teste para a COVID-19. Por ora, ele vai trabalhar de casa, em Belo Horizonte. Mitraud, que anunciou seu afastamento por meio do Instagram, na manhã de ontem, passou por duas cirurgias recentes. "Apesar de já ter conseguido voltar à Câmara na última semana, ainda apresento anemia e minha imunidade não está 100%. Este quadro levou os médicos a recomendarem o afastamento de minhas atividades, uma vez que o Congresso já é um ambiente onde houve circulação (e talvez ainda haja) de pessoas infectadas pelo novo vírus", explicou, via rede social.





Na última sexta-feira, o deputado federal esteve na Cidade Administrativa, onde participou, ao lado do governador Romeu Zema, de reunião com lideranças do Novo.





Só coronavírus nas votações





Brasília – O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que só vai chamar as votações em plenário das matérias que tiverem acordo para aprovação e forem relacionadas a pandemia do coronavírus. Em áudio divulgado com grupos de deputados no Whatsapp, Maia afirmou que não vai realizar sessões "com 300 deputados" e orientou os parlamentares a reduzir o número de assessores nos gabinetes. “Amigos e amigas, é o seguinte: claro que a gente não vai fazer sessão com 300 deputados no plenário. A gente só vai ao plenário se tiver acordo pra votar matérias relacionadas ao coronavírus, mas acho que o parlamento não estar funcionando neste momento onde ele é parte da solução, acho que a sociedade vai ficar mais assustada ainda, mas claro que não é pra ficar todo mundo no plenário”, disse Maia.





Maia considera importante a presença dos parlamentares em Brasília para facilitar a construção de acordos para votar os eventuais projetos mas que "não é pra todo mundo ficar no plenário". "Cada um pode ficar no seu apartamento, no seu hotel, na sua casa, no seu gabinete, reduzir o número de assessores no gabinete, deixando no máximo um", disse. "Quem puder estar em Brasília, ajuda a gente construir projetos em relação (ao coronavírus), construir acordo. O governo mandou um projeto do coronavírus, é difícil alguém ficar contra, a gente constrói o acordo antes por whatsapp, duas, três pessoas por telefone".





No Senado, o risco de transmissão do novo coronavírus jogou incertezas no cronograma das comissões da Casa. Até o momento, quase todas as audiências públicas e sessões deliberativas que estavam agendadas para esta semana foram canceladas. As alterações nos calendários dos colegiados podem impactar o ritmo da tramitação de projetos de lei. Entre eles, pautas consideradas prioritárias para o governo, como as propostas de medidas fiscais e a reforma tributária.