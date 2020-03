Rio decreta emergência

O governador Wilson Witzel fez apelo para que as pessoas fiquem em casa para evitar a disseminação do vírus (foto: Tânia Rego/Agência Brasil - 20/8/19)

O governador do Rio, Wilson Witzel (PSC), decretou ontem estado de emergência no estado. Ele também disse que os governadores decidiram, em conjunto, pedir R$ 50 bilhões à União para os Estados conseguirem lidar com o problema. A medida foi tomada após reuniões com setores de bares e restaurantes, shoppings, cinemas, setores culturais e equipe econômica. O decreto seria editado ainda ontem.





Segundo Witzel, o atendimento em bares e restaurantes será reduzido a um terço das mesas, enquanto em shopping centers somente a praça de alimentação permanecerá aberta. “Ficou definido que será reduzido em até um terço do atendimento (em bares e restaurantes). Poucas pessoas poderão estar em bares e restaurantes. E a nossa recomendação é que a comida seja comprada através do serviço de entrega. E que as pessoas que forem comprar comida peguem e levem para casa”, disse o governador. De acordo com Witzel, um dos efeitos da decretação do estado de emergência é a facilitação de contratações ligadas à emergência do coronavírus. Witzel passou o dia reunido com representantes dos setores econômicos da cidade. Além disso, o governador recomendou que os moradores priorizem serviços de entrega de comida e, nesse caso, evitem contato com o entregador.





O Rio tem atualmente 31 casos confirmados, sendo um em estado grave. Para Witzel, o Rio precisará, no âmbito da Saúde, de cerca de R$ 1 bilhão para lidar com o problema. “Não desafie a doença. Quem desafiou está chorando os seus mortos”, reforçou o governador. Ainda sobre a conversa com outros governadores, Witzel disse que ele, João Doria (São Paulo), Romeu Zema (Minas Gerais) e Rui Costa (Bahia), que comandam os estados mais populosos do país, podem entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) em que questionariam a corte sobre a possibilidade de adotar medidas como internação compulsória de suspeitos.





Witzel fez um apelo dramático à população do estado para evitar a disseminação do novo coronavírus. “A situação é grave e vai ficar gravíssima; só saiam de casa para fazer o que for extremamente necessário”, afirmou ele, em entrevista por telefone, ao vivo, para a TV Globo, acrescentando que se trata de “um esforço de guerra”. “Pelo amor de Deus, pelo amor que vocês têm aos seus pais e seus avós, o momento é de união, de estarmos conscientes, não vai dar para evitar a propagação do vírus, mas a velocidade dessa propagação vai depender da conscientização da população.”





Witzel afirmou que se o apelo não for atendido, a previsão é de que até o fim do mês o estado tenha mais de 20 mil casos da doença – com pelo menos 500 precisando de internação. "Não teremos capacidade de interná-los", disse. "Não temos capacidade hoje de internar mais nenhum doente. Precisamos conter a velocidade da propagação do vírus.” O governador afirmou que está trabalhando na reativação de dois hospitais que estavam fechados, para que tenha mais 300 leitos de UTI em 30 dias e outros 300 em 60 dias.