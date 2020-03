Número de casos aumenta para 234

Secretário-executivo da Pasta, João Gabbardo disse que estuda a convocação de estudantes e aposentados (foto: Erasmo Salomão/MS - 28/2/20)

O Ministério da Saúde atualizou ontem, a sua plataforma de notificação de casos de coronavírus e informou que há no país 234 pacientes confirmados para a doença. No domingo, o governo contabilizava 200 casos confirmados. Há outros 2.064 pacientes monitorados sob suspeita de infecção pela covid-19. Já foram descartadas 1.624 casos. Não há óbito no Brasil. O Estado de São Paulo tem o maior número de infectados, com 152 pacientes – ontem eram 136. Depois, vem o Rio de Janeiro, que registra 31 casos. Desses, 29 são de moradores do Rio de Janeiro, 1 de Niterói (Região Metropolitana) e 1 de Barra Mansa (município do sul fluminense). Há dois pacientes em estado grave, um no Rio de Janeiro e outro em Brasília.





Mais cedo, o Ministério da Saúde chegou a afirmar que no Distrito Federal, onde já 19 casos confirmados, já havia transmissão comunitária da doença, quando já não é mais possível identificar quem transmitiu o vírus para quem. Mais tarde, a informação foi corrigida. O secretário de Saúde do DF, Osnei Okumoto, foi até o ministério quando soube da divulgação para corrigi-la. “Fizemos todas as investigações desses cinco casos que foram tratados como casos comunitários e eles são importados. Portanto não temos transmissão comunitária no DF”, disse Okumoto.





O Ministério da Saúde informou na última semana que locais com transmissão comunitária da doença, como São Paulo e Rio devem reduzir a “busca ativa” por casos de novo coronavírus, ou seja, testar para a doença apenas pacientes graves. O cenário indica que o vírus já está em processo de disseminação no território. A medida marca a entrada destes locais na fase de “mitigação da doença”, quando a prioridade é salvar vidas em vez de segurar a entrada da doença no país, pois o vírus já circula ativamente, diz o ministério. O governo reconhece que os dados de casos confirmados devem ficar defasados nesta etapa, mas afirma que a medida é mais racional.





Para reforçar o atendimento aos casos de coronavírus, o Ministério da Saúde estuda impedir exportações de equipamentos usados em leitos de UTI, como respiradores, e até requisitar leitos da rede privada para atender ao SUS. A pasta avalia também reduzir tributos sobre medicamentos usados contra o novo coronavírus, além de postergar o reajuste anual de preços destes produtos.





“O Ministério da Saúde passa a trocar informações sobre uso de leitos privados (com a rede privada). Queremos saber qual a ocupação, quem tem leito ocioso, quem não tem, qual a ocupação. Se necessário, vamos requisitar leitos privados ao SUS”, disse o secretário-executivo da pasta, João Gabbardo. O secretário afirma que o governo está discutindo a redução e eliminação de impostos de alguns produtos para saúde. Gabbardo disse ainda que o governo quer receber equipamentos de UTI que a China já deixou de usar, pela diminuição dos casos. “Estamos em contato com embaixada chinesa, para colocar o Brasil como voluntário para receber equipamentos", disse ele.





Reforço

Governo avalia convocar estudantes da área de saúde e aposentados para atuar no surto de novo coronavírus. Segundo João Gabbardo, a ideia é que estudantes do último ano da graduação possam atuar em atividades de apoio na assistência à saúde. “O que estamos fazendo é tentando ter maior número de profissionais, porque nós vamos precisar. Vamos chamar também os já aposentados”, disse Gabbardo.





Segundo o secretário, a partir de pandemias anteriores, o governo trabalha com porcentual de que até 40% dos profissionais de saúde podem se afastar do serviço durante o surto por infecção. “Mesmo com sintomas leves, esses profissionais têm de ser retirados da linha de frente”, disse. O governo deve chamar médicos cubanos para enfrentar a doença apenas após a seleção de brasileiros. A seleção dependerá da aprovação de documentos por uma análise que será feita pelo Conselho Federal de Medicina (CFM).