Governo anuncia injeção de R$ 147 bi na economia

''Mas não vamos morrer de véspera, quem morre de véspera é peru e vamos lutar para botar o país de volta no trilho'' - Paulo Guedes, ministro da Economia (foto: Mateus Bonomi/Estadão Conteúdo)

O ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou ontem uma série de medidas para conter os prejuízos da pandemia de coronavírus no Brasil. No total, o governo vai injetar R$ 147 bilhões na economia nos próximos três meses. O dinheiro será investido em proteção à parcela mais vulnerável da sociedade, manutenção de empregos e investimentos diretos na saúde pública.





Do valor, R$ 83,4 bilhões serão destinados à população mais vulnerável, com destaque para os idosos. As medidas incluem a antecipação do pagamento do 13º salário de aposentados e pensionistas, o que colocará R$ 46 bilhões nas mãos dos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O governo já havia anunciado que metade do valor seria pago em abril e ontem antecipou a segunda parcela do benefício natalino para maio.





Além disso, o governo vai investir até R$ 3,1 bilhões na inclusão de até 1 milhão de pessoas no programa Bolsa Família. Guedes também anunciou o pagamento de todas as parcelas do abono salarial em junho, o que garante mais R$ 12,8 bilhões à população. O secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, anunciou a redução dos juros do consignado para aposentados e pensionistas.





Valores não sacados do PIS/Pasep serão transferidos para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para permitir novos saques, o que representa mais R$ 21,5 bilhões. A proposta deve ser enviada por Medida Provisória (MP). “A regra de distribuição ainda está sendo desenhada, como será o saque possível para cada um dos cotistas”, explicou o secretário da Fazenda, Waldery Rodrigues.





Empregos

Outros R$ 59,4 bilhões vão para políticas de manutenção de empregos. Esse montante virá de medidas como a suspensão do pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por três meses, proposta que mantém R$ 30 bilhões com as empresas. O valor que não for pago no período será parcelado depois. “Não tem impacto fiscal. Deixa de pagar três meses e parcela o que não pagou e não precisa ser parcelamento neste mesmo ano”, afirmou Bianco. A medida deve ser apresentada por projeto de lei.





Também haverá diferimento (liberação de pagamento) do Simples Nacional pela micro e pequenas empresas, o que gera R$ 22,2 bilhões. Segundo o Ministério da Economia, a medida beneficiará 4,8 milhões de empresas que, hoje, recolhem pelo regime tributário favorecido.Nesse caso, a medida será implementada por resolução do comitê gestor. O efeito será diluído até o fim do ano, segundo o governo.





As contribuições ao Sistema S também serão cortadas pela metade por três meses. Com isso, serão garantidos outros R$ 2,2 bilhões. O governo também anunciou a simplificação de exigências para contratação de crédito e dispensa de documentação para renegociação de crédito. Guedes lembrou que durante a campanha presidencial já havia avisado que “o Sistema S teria que contribuir com a economia brasileira”. “Nós chegamos a um acordo para reduzir em 20% a contribuição ao Sistema S, mas agora, com o coronavírus, vamos ter que reduzir em 50% por três meses”, afirmou Guedes. “O Sistema S tem muitos recursos e liquidez substancial", afirmou, ressaltando que há um “caixa forte e vigoroso" no Sistema S.





Guedes voltou a enfatizar a importância de reformas estruturantes para que o país passe por situações como a atual, que definiu como um “choque transitório”. Ele citou três projetos como prioritários: a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Pacto Federativo, o projeto de lei que privatiza a Eletrobras e o Plano Mansueto. Por mais de uma vez, o ministro destacou que essas foram as medidas possíveis para serem tomadas no curto prazo diante da situação fiscal do país. “Nós não temos espaço fiscal”, frisou o ministro.





Equilíbrio





Lembrando que é um economista e que não seria a pessoa mais indicada para falar de saúde, o ministro chegou a sugerir que as pessoas mais jovens continuem trabalhando, enquanto as pessoas idosas permaneçam em casa. Guedes reforçou que a economia brasileira estava em aceleração e que “aí veio o coronavírus”, admitindo que isso deve atrapalhar a recuperação. “Mas não vamos morrer de véspera, quem morre de véspera é peru e vamos lutar para botar o país de volta no trilho”, disse. “Fomos golpeados ano passado e reagimos, sofremos um golpe maior agora e vamos reagir", completou.









PACOTE CONTRA EFEITO DO CORONAVÍRUS

Ministro da Economia anuncia conjuntos de medidas para liberar R$ 147,3 bilhões nos próximos meses





MEDIDAS PARA A POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL





Antecipação do pagamento do abono salarial do PIS/Pasep para junho (R$ 12,8 bilhões)





Antecipação para maio do pagamento da segunda parcela do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS (R$ 23 bilhões) – a antecipação da primeira parcela já havia sido anunciada na semana passada





Ampliar em mais de 1 milhão de pessoas o número de beneficiários do Bolsa Família (até R$ 3,1 bilhões)





» Valores não sacados do PIS/Pasep serão transferidos para o FGTS para permitir novos saques (R$ 21,5 bilhões)





TOTAL..........R$ 83,4 bilhões





MEDIDAS PARA A MANUTENÇÃO DE EMPREGOS





Adiamento por três meses do prazo de pagamento do FGTS pelas empresas (R$ 30 bilhões)





Adiamento por três meses do pagamento da parte da União no Simples Nacional (R$ 22,2 bilhões)





Mais R$ 5 bilhões de crédito do Proger/FAT para micro e pequenas empresas





Redução de 50% nas contribuições do Sistema S por três meses

(R$2,2 bilhões)





Simplificação das exigências para contratação de crédito e dispensa de documentação (CND) para renegociação de crédito





» Facilitar o desembaraço de insumos e matérias primas industriais importadas antes do desembarque





TOTAL..........R$ 59,4 bilhões





MEDIDAS NA ÁREA DE SAÚDE





Para o combate direto do coronavírus, serão destinados

R$ 4,5 bilhões do saldo do fundo do DPVAT para o Sistema Único de Saúde (SUS).





As alíquotas de importação para produtos de uso médico-hospitalar foram zeradas até o fim do ano e também haverá uma desoneração temporária de IPI de bens a serem classificados como necessários ao combate à COVI-19.





TOTAL...........R$ 4,5 bilhões





Reação do Supremo





A pedido do presidente do Supremo, Dias Toffoli, e do ministro Luiz Fux, os presidentes Rodrigo Maia (Câmara, DEM-RJ) e Davi Alcolumbre (Senado, DEM-AP) receberam ontem o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, para discutir medidas acerca da pandemia do novo coronavírus. No domingo, Bolsonaro surpreendeu ao surgir na praça dos Três Poderes e, descumprindo ordens sanitárias já que estava em isolamento por ter tido contato com infectados em sua viagem aos EUA, confraternizou-se com integrantes do ato. Agora, o papel moderador que o Judiciário vinha exercendo, exceto nos episódios em que Bolsonaro foi admoestado pelo decano Celso de Mello, mudou. No Palácio do Planalto, a informação recebida é de que não haverá mais a tolerância tácita que marcava a presidência Dias Toffoli, que buscava o papel de esteio institucional em tempos de extrema crispação entre os Poderes. O ato deu um novo sentido à já aguda crise política, que residia centrada na disputa entre Executivo e Legislativo pelo manejo de R$ 30 bilhões do Orçamento. Toffoli transitava bem no governo por meio de sua ligação com o general Fernando Azevedo, ministro da Defesa e seu ex-assessor especial.





O ministro da Economia avaliou ontem que é preciso encontrar um meio-termo entre pessoas ficarem confinadas por conta da pandemia do novo coronavírus ou sair para trabalhar. “Se ficar todo mundo em casa (a economia) entra em colapso. Se ficar todo mundo na rua também tem problemas, deve ter um meio-termo", destacou, em coletiva no ministério da Economia. Guedes também disse que as indicações devem ser seguidas principalmente pelos considerados grupos de risco, como os idosos. “Talvez se aplique até a mim”, afirmou.