Bolsonaro vê 'luta pelo poder'

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) acusou na manhã de ontem a cúpula do Poder Legislativo de ter iniciado contra ele uma “luta de poder” e afirmou que seria um “golpe” do estado isolá-lo. Não pode um chefe do Poder Executivo viver ameaçado o tempo todo”, afirmou. “Seria um golpe isolar o chefe do Poder Executivo por interesses outros que não sejam os republicanos”, finalizou. O presidente afastou a possibilidade de sofrer um impeachment, durante entrevista à Rádio Bandeirantes. Em uma referência a Fernando Collor e a Dilma Rousseff, Bolsonaro afirmou que não houve casos de corrupção no governo e não praticou pedaladas fiscais. Além disso, defendeu que impeachment depende de vontade popular e que ele conta com o apoio da população.

“Eu não abuso e não tenho qualquer envolvimento com corrupção. E terceiro fato: um impeachment só pode haver, no meu entender, se o povo estiver favorável a isso. Não existe nenhum ingrediente no tocante a isso daí.” Para o presidente, houve motivação política nas críticas feitas contra ele pelos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). O chefe do Palácio do Planalto ameaçou revidar as “pancadas” que tem levado dos chefes do Legislativo.

“Grande parte da mídia, chefes do Legislativo e alguns governadores estão batendo o tempo todo. Estou há 15 meses calado, apanhando, agora vou falar”, disse. “Maia me chamou de irresponsável, fez um ataque frontal. Nunca tratei ele dessa maneira. É um jogo. Desgastar, desgastar, desgastar. Tem gente que está em campanha até hoje para 2022 dando pancada em mim o tempo todo”, explicou. “Nós estamos em uma briga pelo poder e vou ser fiel àquilo que eu sempre tive com a população brasileira. Não dá para querer jogar nas minhas costas uma possível disseminação do vírus”, finalizou.

Apesar das críticas, Bolsonaro afirmou que “está de braços abertos” para dialogar com o Congresso e que o entendimento para as soluções dos problemas deve começar primeiro entre ele, Maia e Alcolumbre. “Estou pronto para conversar com o Congresso, mas há uma luta pelo poder”, concluiu.

Presidente da CNI Ontem, Bolsonaro voltou a descumprir a orientação de ficar em quarentena após ter contato com uma pessoa infectada por coronavírus e deixou o Palácio da Alvorada pela manhã. Pelo menos 14 pessoas que estavam com ele na viagem aos Estados Unidos estão com a COVID-19. Entre eles está o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Andrade. A informação de que ele está com o coronavírus foi confirmada pela assessoria de imprensa da entidade. Ele não apresenta os sintomas de covid-19 e está em quarentena.

Ao deixar a residência oficial em direção ao Palácio do Planalto, ontem, Bolsonaro voltou a minimizar a pandemia da doença, que já matou mais de 7 mil pessoas no mundo. “Foi surpreendente o que aconteceu na rua até com esse superdimensionamento. Que vai ter problema vai ter, quem é idoso, (quem) está com problema, (quem tem) alguma deficiência, mas não é tudo isso que dizem. Até que na China já praticamente está acabando”, afirmou o presidente, que no domingo cumprimentou apoiadores que participavam de manifestação em Brasília. Sem máscara Bolsonaro disse que não apertaria a mão dos apoiadores que se aglomeravam em uma área cercada na entrada do palácio, mas pediu a eles que se aproximassem. “Vou evitar apertar a mão aí de vocês. Chega mais para a gente conversar. Obrigado pela presença. Alguma coisa aí?”, questionou, esperando perguntas do grupo.





Ausência Bolsonaro não participou de uma videoconferência ocorrida com chefes de Estado da América do Sul ontem para discutir medidas conjuntas no enfrentamento da pandemia do coronavírus. Coube ao ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, representar o Brasil na discussão. Os presidentes da Argentina, do Peru, do Paraguai, do Chile, Equador, Colômbia e Bolívia participaram da videoconferência. Argentina, Chile e Colômbia já anunciaram o fechamento das fronteiras por 15 dias para combater o coronavírus.