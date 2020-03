Pessoa com quem estive na última 5ª me afirmou que está com coronavírus, diz Zema

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), disse que está em isolamento enquanto aguarda o resultado de seu exame para coronavírus. Em um vídeo publicado em sua conta no Twitter, Zema informou que soube nesta segunda, 16, que uma pessoa com quem ele teve contato pessoal na última Quinta-feira, 12, testou positivo para covid-19.



"Por uma questão de respeito e de consideração às pessoas, eu já estou em casa e ficarei aqui até que meu exame seja concluído. Devemos, sim, proceder dessa maneira, evitando que o vírus se espalhe com maior velocidade. Vamos evitar tocar as pessoas e evitar ir a lugares onde haja multidões", disse o governador.



Para Zema, as dificuldades impostas às autoridades e à sociedade pelo alastramento do coronavírus representam "o que talvez seja a maior crise na saúde das últimas décadas, não só em Minas e no Brasil como em todo o mundo".



Mais cedo, Zema faltou a uma coletiva de imprensa justamente por causa do isolamento. Segundo o Ministério da Saúde, Minas Gerais tem até o momento cinco casos confirmados de infecção por coronavírus.