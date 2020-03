Ciro Gomes tem sintomas de gripe e participará do 'Roda Viva' por vídeo

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT-CE) vai participar do programa Roda Viva, da TV Cultura, desta segunda, 16, por videoconferência. Isso porque ele tem febre e coriza, como informou a Coluna do Fefito/Uol.



O político avisou à produção do programa apresentado pela colunista do jornal O Estado de S.Paulo Vera Magalhães que ficará em isolamento até fazer exames para o novo coronavírus. "Estou bem, os sintomas são de gripe mas vale a precaução", escreveu Ciro no Twitter. Ele está em um hotel em São Paulo.



Para que o entrevistado fique à vista de todos os jornalistas convidados no programa, Vera informou também pelo Twitter que quatro telões serão colocados no centro da roda, onde o entrevistado normalmente se coloca. "Uma engenhoca que já testamos em pilotos, apelidada internamente de 'traquitana'".



O programa ao vivo vai ao ar às 22h. Como prevenção ao coronavírus, o Roda Viva também não terá plateia - outras atrações da TV tomaram esta mesma atitude, como o Domingão do Faustão e o Encontro com Fátima Bernardes, ambos da TV Globo.