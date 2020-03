Bolsonaro pede 'ajuda para governar' a apoiadores

O presidente Jair Bolsonaro conversou mais uma vez com apoiadores neste domingo, 15, após participar da manifestação pró-governo de dentro do Palácio do Planalto. Ao voltar ao Palácio do Alvorada, ele parou para falar com apoiadores que o esperavam na entrada. "Vocês me botaram aqui, agora têm de me ajudar a ficar e governar" disse.



Antes disso, Bolsonaro passou de carro ao lado de manifestantes no ato pró-governo deste domingo, 15, na Esplanada dos Ministérios e, na volta, foi ao encontro de apoiadores no Palácio do Planalto, onde cumprimentou e conversou com manifestantes por quase uma hora e meia.