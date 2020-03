Manifestantes vão à Avenida Paulista em ato pró-governo

Manifestantes pró-governo se reúnem na Avenida Paulista, em São Paulo, neste domingo, 15. Há bandeiras do Brasil, faixas de apoio à Lava Jato e gritos de "Quem não tem medo de Comunavírus levanta a mão!".



Os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro postam vídeos e fotos em seus contas nas redes sociais, dando mostra de centenas de pessoas concentradas em frente ao prédio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), e também próximas às saídas de estações do Metrô. Em um dos vídeos, os manifestantes gritam "viva a PM", enquanto policiais militares se posicionam perto do Museu de Arte de São Paulo (Masp).