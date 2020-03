Guedes promete medidas e cobra reformas do Congresso

Paulo Guedes cobrou ontem rapidez na aprovação de projetos que estão na Câmara e no Senado para transformar crise em investimentos (foto: Olivier Douliery/AFP %u2013 25/11/19)



Em clima de cobrança entre Legislativo e Congresso, o ministro da Economia, Paulo Guedes, correu para informar, na manhã de ontem, que o governo deverá liberar uma série de medidas nas próximas 48 horas para o enfrentamento da crise trazida pelo novo coronavírus. Está praticamente certo que o Banco Central injetará recursos na economia para socorrer setores que estão sendo mais afetados pela disseminação da Covid-19, como o setor aéreo.

Guedes disse que o governo está trabalhando e vai atender o pedido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para que o governo aja com rapidez, ante a gravidade da crise. Ao mesmo tempo em que anunciou o pacote emergencial que está por vier, o ministro voltou a cobrar o Congresso para que acelere a aprovação das reformas que já estão em análise. “Gostaria, também, que as principais lideranças políticas do país reagissem com muita velocidade a nossas reformas para reforçar a saída econômica do Brasil”, frisou. “Temos que transformar a crise em investimentos”, emendou.

O ministro fez questão de deixar que o governo não está de braços cruzados vendo o coronavírus fazer estragos enormes na economia. Na noite de quinta-feira, foi anunciada, por exemplo, a antecipação de metade do 13º para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ação que despejará R$ 23 bilhões na economia. Guedes destacou ainda que os bancos públicos serão usados para socorrer empresas que eventualmente entrarem em dificuldades. Para isso, ele se reuniria ontem com os presidentes do Banco do Brasil, Rubem Novaes, e da Caixa, Pedro Guimarães.

Outro estímulo, ressaltou o ministro, poderá vir da flexibilização de saques de recursos como no caso do PIS/Pasep. No caso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), o governo está avaliando como abrir as torneiras. Questionado sobre tal possibilidade, Guedes não descartou medidas envolvendo o FGTS. A equipe econômica está correndo contra o tempo para que o governo não seja acusado de inação.

O ministro da Economia lembrou que entraram em vigor, em março, a liberação de R$ 135 bilhões em liberação de depósitos compulsórios (recursos que são mantidos no Banco Central e os bancos não podem utilizá-los para fazer empréstimos) ao mercado financeiro. A medida foi tomada pelo BC em 20 de fevereiro. Apesar da liberação de recursos pelo Banco Central, isso não significa um aumento imediato nas operações de crédito, que dependem da demanda dos tomadores e das estratégias dos bancos. Mas os recursos passam a ficar disponíveis para novas concessões de empréstimos.





Reação As respostas até o momento dadas pelo governo Jair Bolsonaro para os impactos econômicos da pandemia do novo coronavírus têm sido consideradas insuficientes pelos parlamentares e a estratégia do ministro Paulo Guedes de transferir responsabilidades ao Poder Legislativo enviando um ofício com uma lista de matérias que gostaria de ver aprovadas gerou incômodo entre os congressistas. Esse foi o tom do presidente da Câmara dos Deputados em entrevista concedida ao jornal Folha de S.Paulo, publicada ontem. Para ele, o governo tem tratado de forma “correta” e “competente” a crise do ponto de vista da saúde pública. Mas os instrumentos econômicos usados até o momento estariam deixando a desejar.

“Compreendi o que ele (Guedes) quis dizer. Precisamos continuar olhando projetos de lei e emendas constitucionais que ajudam a melhorar o ambiente de negócios no país. Em relação a essa parte da participação dele, entendi muito bem. O que preocupou os parlamentares é que certamente teremos impacto de curto prazo e que essas reformas de médio e longo prazo não vão resolver. Temos uma crise de pandemia de um vírus que começa a crescer no Brasil”, disse o deputado.

“O que incomodou os parlamentares é que não sentimos e não vimos, se ele (Guedes) não podia falar ou se ainda não organizou, as soluções para os problemas de curto prazo, como nos setores da aviação civil e de serviços”, complementou. “Se olhar os projetos, tem pouca coisa que impacte a agenda de curto prazo ou quase nada. Temos um problema de seis meses”. As falas de Maia ocorreram no dia seguinte a uma reunião de emergência realizada na Câmara, que contou com a participação de Guedes. A percepção das lideranças que participaram do encontro foi de que o governo não está tendo a dimensão dos efeitos da crise sobre a atividade econômica, provocados pela propagação da doença.

Desonerações não estão no radar





O ministro da Economia Paulo Guedes voltou a afirmar ontem que não há espaço para reduzir tributos, ou para o aumento de gastos públicos para estimular a economia – a não ser aqueles direcionados exclusivamente para a área de saúde aumentar a oferta de serviços hospitalares. “O Brasil está sem espaço fiscal (para gastos ou reduções de tributos). Daí a nossa ênfase nas reformas”, declarou Guedes. Apesar disso, o ministro afirmou que o governo está examinando questões relacionadas com tributos. “Vamos isentar do imposto de importação produtos médico hospitalares. Uma hora dessa tem de deixar entrar respiradouro, tudo o que estiver disponível”, declarou Guedes.

Questionado sobre a possibilidade de programa mais amplo de desonerações, ele afirmou que isso não está nos planos. “Não podemos aprofundar o desequilíbrio fiscal. Então essas desonerações tem de ser muito pensadas. Podemos retardar um pouco recolhimentos (de tributos), por dois, três meses, mas não pode abrir mão dessas receitas pois incorre em crime de responsabilidade fiscal. Não pode dar isenções ou gastar mais sem apontar a fonte de recursos”, declarou. Especificamente para a área de saúde, o ministro Guedes repetiu que R$ 5 bilhões já foram liberados e que outros R$ 5 bilhões podem sair nos próximos dias.

O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, reforçou ontem que não há espaço no Orçamento para reduzir a carga tributária de empresas como resposta à crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. “Já teremos uma arrecadação menor em 2020 devido ao menor crescimento do PIB e à queda no preço médio do barril de petróleo”, afirmou, após reunião com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, vai propor a edição de uma medida provisória voltada ao setor de aviação, numa tentativa de minimizar os impactos do novo coronavírus no segmento, que se tornou uma preocupação dentro do Executivo. Entre as medidas estão desoneração da folha de pagamentos, zerar PIS/Cofins do querosene de aviação e fim do adicional na tarifa de embarque pago para voos estrangeiros.

Para Mansueto, o governo pode tomar ainda medidas para reanimar a economia, mas com impacto pequeno no Orçamento. Ele citou o apoio de bancos públicos para pequenas e médias empresas como um exemplo de ação possível. “Temos pouco espaço fiscal, mas muita coisa pode ser estudada. No momento adequado, o ministro fala”, afirmou, sem dar maiores detalhes. Os bancos públicos – Caixa, Banco do Brasil e BNDES – têm um arsenal de pelo menos R$ 207,8 bilhões de recursos para emprestar a empresas e pessoas físicas.