Bolsonaro deve refazer teste

Ao deixar o Palácio do Alvorada, após revelar que não está infectado, presidente evita cumprimentar apoiadores (foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/ABR)



Brasília – Apesar de o primeiro resultado ter dado negativo, o presidente Jair Bolsonaro vai repetir o teste para coronavírus na semana que vem e deve ficar alguns dias em isolamento no Palácio do Alvorada. A medida será necessária pelo tempo que o presidente passou no avião e ao lado do secretário da Comunicação, Fabio Wanjgarten, diagnosticado com a doença. Um dos médicos da equipe que acompanha Bolsonaro afirmou à reportagem que o presidente deverá ficar mais um tempo em isolamento. “Ele segue de quarentena até o começo da próxima semana no Palácio do Alvorada. Precisa ficar isolado pelo menos sete dias depois do contato”, disse ele em caráter reservado ao jornal O Estado de S.Paulo.

A medida é justificada por auxiliares próximos ao presidente para que seja descartada qualquer possibilidade de algum deles portar o vírus. A maioria deles voltou de viagem no mesmo avião de Wanjgarten. O voo entre Miami e Brasília durou cerca de nove horas. O presidente, porém, estava em uma ala separada da aeronave, sem contato direto com o secretário.

Dias depois de classificar a pandemia de coronavírus como uma “fantasia” da imprensa, o próprio presidente anunciou ontem que testou negativo para a doença após fazer o exame no Hospital das Forças Armadas. O resultado foi divulgado nas redes sociais. “HFA/SABIN atestam negativo para a COVID-19 o Sr. Pres. da República Jair Bolsonaro”, diz a publicação. Na imagem postada, o chefe do Executivo usou uma foto do dia em que fez um gesto de banana para jornalistas. Em uma nova postagem, o presidente voltou a atacar profissionais da imprensa. “Não acreditem na mídia fake news! São eles que precisam de vocês”, disse.

Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada e seguiu para o Planalto após o exame para coronavírus ter dado negativo. Ao sair da residência oficial, Bolsonaro cumprimentou de longe os apoiadores. “Apesar do meu teste ter dado negativo, eu não vou apertar a mão de vocês”, apontou. Segundo o chefe do Executivo, a vida segue a rotina diária. “Se bem que, para a imprensa que está ouvindo ali, se eu tivesse com o vírus ou não tivesse, não estaria sentido nada. Vida segue normal, um grande desafio pela frente, muitos problemas para serem resolvidos”, concluiu. Quando uma simpatizante pede para tirar uma foto, Bolsonaro respondeu: “Estou evitando. A gente evita. Estou sem problemas, mas deixa passar mais alguns dias aí”, concluiu.

O teste positivo do secretário de Comunicação da Presidência da República, Fabio Wajngarten, para o novo coronavírus fez com que o chefe do Executivo se submetesse a exames para saber se tinha a doença. Wajngarten viajou junto com Bolsonaro para os Estados Unidos. O filho do presidente Eduardo Bolsonaro; a primeira-dama, Michele Bolsonaro; e o general Augusto Heleno também tiveram resultado negativo no teste de contaminação pelo coronavírus. O ministro de Minas e Energia, Bento Costa testou negativo para o vírus, assim como parlamentares que participaram da comitiva.





Antes do resultado Ainda sendo monitorado sob suspeita de infecção pelo coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro recebeu visitas no Palácio da Alvorada ontem pela manhã. O procedimento foi o mesmo desde a tarde de quinta-feira: todos que chegaram para entrar na residência oficial receberam uma máscara cirúrgica. O uso dessas máscaras é recomendado para indivíduos que já estão doentes, que as utilizam para evitar transmitir infecções para outras pessoas. A máscara é mesma usada por Bolsonaro na tradicional live de quinta-feira. Para evitar o contágio, recomenda-se o uso da máscara N95, o tipo usado pelo ministro da Saúde, Henrique Mandetta, enquanto acompanhava Bolsonaro na transmissão ao vivo.

Durante a transmissão, Bolsonaro explicou o uso do equipamento. “Uma das pessoas que veio conosco no avião deu resultado negativo, a gente espera que todo mundo dê negativo e fique o positivo só com o Fábio que está de quarentena em casa em São Paulo. Não tem uma grande letalidade, mas quem tem mais de 65 anos aumenta um pouquinho, na base de 15%. Então a cada 100 pessoas acima de 60 anos, que é o meu caso, podem ter complicações mais graves. Estou usando máscara porque nessa recente viagem aos EUA, uma das pessoas, que veio comigo no voo quando desceu em SP, foi fazer uns exames habituais e deu positivo para o coronavírus. Então todo mundo que estava no voo, todos nós, coletamos material”, apontou.

Ontem, logo cedo, o presidente recebeu a visita do secretário especial para Assuntos Fundiários, Nabhan Garcia. Ele chegou ao Palácio por volta das 7h40 e permaneceu por cerca de uma hora. Pouco depois das 10h, chegaram ao Alvorada, o ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, e depois Sérgio Camargo, presidente da Fundação Cultural Palmares. Ramos saiu às 11h, sem máscara, e seguiu para o Planalto, onde a cúpula de ministérios realizava reunião sobre as medidas em relação ao coronavírus. Já Camargo permaneceu reunido com Bolsonaro até as 11h50.





Advogada do presidente está com o coronavírus





A advogada do presidente Jair Bolsonaro e tesoureira do Aliança pelo Brasil, Karina Kufa, testou positivo para o coronavírus. Ela é a segunda integrante da equipe do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) a ser diagnosticada com a doença. Kufa integrou a comitiva do presidente em uma viagem para Miami e teve contato com o secretário de Comunicação da Presidência da República, Fábio Wajngarten, portador do novo coronavírus Covid-19.

Kufa cumpre quarentena em um hotel de Brasília para preservar filhos e família. Kufa afirmou ‘estar bem’ e com ‘sintomas leves’. Bolsonaro testou negativo para a doença. O resultado foi divulgado ontem pelo próprio presidente.

Wajngarten afirmou ontem que para “tranquilizar a população” ele vai começar a postar diariamente a evolução do tratamento de combate ao novo coronavírus. Wajngarten contraiu o vírus durante a viagem à Miami, integrando a comitiva do presidente Jair Bolsonaro. “Para tranquilizar a população e mostrar que seguindo as orientações médicas tudo dará certo, vou compartilhar diariamente a evolução do meu tratamento de combate ao Covid-19, o novo coronavírus”, escreveu.

Em seguida, o secretário começou a compartilhar os sintomas da doença. “Dia 1: teste positivado, isolamento completo em casa. Higiene reforçada, muita hidratação. Final de febre, sem dores, sem indisposição, respiração normal, sem secreção”, disse; Dia 2: sem febre, sem secreções, sem tosse, sem diarreia. Contínuo bem disposto e me alimentando bem”, finalizou.

Mais cedo, Wajngarten disse que não era problema se o teste de coronavírus der positivo. “Na realidade, se você tiver uma boa máscara e manter as condições mínimas de higiene, você está altamente se precavendo. Não se trata de rico ou pobre, se trata de cumprir o protocolo e todos vamos sair imunes”, declarou.





Crítica à imprensa Wajngarten também fez duras críticas à imprensa. O secretário disse que foi o primeiro a avisar que estava com sintomas da doença para os membros da comissão e para a presidência da República, diferentemente do que foi noticiado por alguns veículos. Além disso, ele comparou o processo de apuração da mídia a um “ciclo vicioso”. “A fonte faz uma fofoca, a fofoca vira matéria fake, o governo corrige a informação. A correção é tratada como ‘ataque ao jornalista’, lave enxágue e repita. Quem se prejudica? O leitor, que não sei informar, o governo e a própria imprensa que perde a credibilidade”, escreveu.





Enquanto isso...Maia desmente estar doente





O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), negou ontem, estar com coronavírus. Ele afirmou ser mentira a informação de que foi contaminado pelo vírus. Maia esteve na Europa no fim de fevereiro e voltou no início de março ao Brasil. O Congresso determinou quarentena a parlamentares que tiverem viajado para um dos países afetados pelo vírus. A medida foi adotada com ao menos quatro parlamentares: os senadores Jorginho Mello (PL-SC) e Nelsinho Trad (PTB-MS), além dos deputados Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e Daniel Freitas (PSL-SC). Eles estiveram na comitiva presidencial que voltou dos Estados Unidos no início da semana e tiveram contato com Fábio Wajngarten, diagnosticado com coronavírus.