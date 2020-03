BolsonaroInfectado chega ao 1º lugar dos trending topics mundiais do Twitter

Em meio às expectativas para o resultado do teste de coronavírus do presidente da República, Jair Bolsonaro, a hashtag #BolsonaroInfectado chegou ao primeiro lugar entre os assuntos mais comentados do Twitter mundial. Bolsonaro voltou esta semana de viagem que fez aos EUA. Entre os integrantes de sua comitiva estava o secretário de Comunicação da Presidência, Fábio Wajngarten, que testou positivo para o covid-19.



A hashtag foi impulsionada à liderança nos trending topics após a emissora norte-americana Fox News informar que o primeiro teste para o coronavírus feito em Bolsonaro teve resultado positivo. A confirmação teria sido dada ao veículo pelo filho do presidente e deputado federal, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). O Planalto não confirmou a informação.



Entre as autoridades brasileiras que se manifestaram através da hashtag, a deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PR), lembrou que Bolsonaro chamou o surto de coronavírus de "fantasia" e "pequena crise", durante um discurso em evento em Miami na última terça-feira, 10.