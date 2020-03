Coronavírus chega ao centro do poder

Em live em rede social na noite de ontem, Bolsonaro aparece usando máscara cirúrgica ao lado do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e fala em evitar explosão de pessoas infectadas no país (foto: Reprodução internet)

O presidente da República, Jair Bolsonaro, fez exame para o novo coronavirus após o secretário de Comunicação, Fábio Wajngarten testar positivo para o Covid-19. Bolsonaro não apresenta sintomas, mas o teste ocorre de forma preventiva. Ele permaneceu no Palácio da Alvorada, em Brasília, após cancelar viagem prevista para ontem ao Rio Grande do Norte. Wajngarten viajou aos Estados Unidos, nesta semana, junto com o presidente Jair Bolsonaro. Ele avisou ao Planalto sobre o resultado do exame, o que gerou preocupação no governo.





À noite, na tradicional live em uma rede social, Bolsonaro desconvocou as manifestações de 15 de março em apoio ao governo, temendo que o evento se torne ambiente para a multiplicação dos casos de coronavírus no país. Usando máscara cirúrgica, Bolsonaro afirmou que “o que nós devemos fazer agora é evitar que haja uma explosão de pessoas infectadas, porque os hospitais não dariam vazão a atender os pacientes. Se o governo não tomar providências sobe, e depois de um certo limite, o sistema não suporta. Pode morrer pessoas por outros motivos, vão dizer que é o coronavírus. Como presidente da República, tenho que tomar alguma posição. Uma das ideias é adiar, suspender, e daqui a um mês, dois, fazer a manifestação. Já foi dado um tremendo recado ao Parlamento, principalmente em relação àquelas emendas de relatores, se vai ter autonomia para movimentar R$ 15 bilhões ou não. O recado foi dado”, No fim da noite, os organizadores do ato de 15 de março cancelaram a manifestação.





Após desdenhar publicamente da doença, Bolsonaro realizou ontem um teste para o coronavírus. O resultado sairá hoje. O receio dos médicos é que o presidente possa ser assintomático. Até a conclusão do exame, a recomendação é que ele permaneça no Palácio do Alvorada, em Brasília. O exame foi solicitado após o secretário de Comunicação, Fábio Wajngarten, testar positivo para a doença. Ele viajou com o presidente aos Estados Unidos e esteve boa parte do tempo ao seu lado.





Bolsonaro tem falado nas manifestações de domingo com frequência nos últimos dias, ao contrário da maneira como levava o coronavírus. Na última terça-feira, a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República divulgou uma fala do presidente sobre a mobilização, no qual nega ataques a outros poderes. “As manifestações do dia 15 de março não são contra o Congresso, nem contra o Judiciário. São a favor do Brasil”, diz a arte divulgada pela secretaria governamental. Bolsonaro também havia chamado, por WhatsApp, aliados para participarem do ato. O fato, tratado como assunto pessoal pelo presidente, resultou em uma semana de crise entre Legislativo e Executivo.





Live de máscara

Bolsonaro fez a transmissão semanal ao lado do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Ambos estavam com máscara protetora. Além do teor educacional à população, o presidente disse que o aparato foi utilizado pois tiveram contato recente com o membro do governo federal que testou positivo ao coronavírus. “Estou usando máscara porque, nessa recente viagem aos Estados Unidos, uma das pessoas que veio comigo no voo, quando desceu em São Paulo, foi fazer os exames e deu positivo ao coronavírus. Todo mundo no voo hoje coletou material, ainda não deu resultado, mas nas próximas horas deve ter o resultado do meu e de mais algumas pessoas que estiveram comigo”, disse, durante live no Facebook, ontem.





A viagem aos Estados Unidos ocorreu entre o último sábado e terçaa-feira. A comitiva do presidente Bolsonaro se encontrou com empresários e com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Durante a viagem, o chefe da Secom tomava café da manhã com o presidente em uma sala reservada. Nos Estados Unidos, o grupo que acompanhou Bolsonaro fazia deslocamentos em vans. Apenas o presidente seguia em carro separado.





Além de Bolsonaro e a família, todos os políticos e membros da comitiva que viajaram para os Estados Unidos fizeram exames ontem, para identificar se são portadores do novo coronavírus. “Neste momento me encaminho para fazer o teste, porém sem sintomas da doença”, escreveu o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, nas redes sociais.





O presidente, a primeira-dama, Michelle, e Eduardo fizeram o teste no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República. No início da tarde, ministros fizeram o teste no Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília, ou em casa. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo Silva, afirmou que o resultado da maioria dos testes deve sair hoje. Além dele, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Augusto Heleno, o governador do Pará, Carlos Massa Ratinho Júnior (PSD) e o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) também fizeram o exame.





Além das autoridades, o Planalto informou que “demais integrantes técnicos”, ou seja, a tripulação, assessores e subsecretários dos ministérios, por exemplo – também participaram da viagem. O governo não informou se eles serão submetidos aos exames.