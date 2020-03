Brasil comunicou EUA sobre caso de coronavírus na comitiva que esteve com Trump

O governo brasileiro comunicou às autoridades dos Estados Unidos sobre o diagnóstico positivo de coronavírus para o secretário de Comunicação da Presidência, Fábio Wajngarten. De acordo com nota divulgada pela Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República, a ocorrência do evento foi comunicada para que as autoridades americanas "adotem as medidas cautelares necessárias."



Fábio Wajngarten foi diagnosticado com coronavírus após exames realizados em São Paulo confirmarem a infecção. A informação, antecipada pelo jornal O Estado de S.Paulo, foi confirmada pelo Palácio do Planalto no início da tarde desta quinta, 12. O secretário integrou a comitiva brasileira que esteve com o presidente Donald Trump, o qual declarou "não estar preocupado" com a notícia.



Ainda de acordo com o comunicado, o Serviço Médico da Presidência da República "adotou e está adotando todas as medidas preventivas necessárias para preservar a saúde do Presidente da República e de toda comitiva presidencial que o acompanhou em recente viagem oficial aos Estados Unidos, bem como dos servidores do Palácio do Planalto".



Segundo a secretaria, Wajngarten está em quarentena domiciliar e cumpre todas as recomendações médicas. O secretário só deve retornar ao trabalho quando não houver risco de transmissão da doença.