Monitorado por coronavírus, Bolsonaro recebe diretor da Abin no Alvorada

Após cancelar viagem para Mossoró (RN) nesta quinta-feira (12), o presidente Jair Bolsonaro recebeu o diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem. O chefe da Abin chegou ao Palácio da Alvorada por volta das 10h e ficou reunido com o presidente por cerca de uma hora.



O contexto da reunião é o surto de coronavírus em escalada no País. A Abin é um órgão da Presidência da República, ligado ao Gabinete de Segurança Institucional, e é responsável por monitorar e fornecer informações estratégicas para o Executivo.



Bolsonaro e integrantes da comitiva que o acompanhou em viagem a Miami, nos Estados Unidos, estão sendo monitorados após o secretário especial de Comunicação, Fábio Wajngarten, apresentar sintomas de gripe e ser submetido a um teste para o coronavírus. O resultado do exame foi divulgado há pouco e é positivo para o vírus.



A pandemia do coronavírus, declarada na quarta-feira, 11, pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi uma das razões para Bolsonaro cancelar viagem para Mossoró, no Rio Grande do Norte, nesta quinta. O evento foi adiado por "razões de segurança sanitária", segundo informou o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.



Impacto



A situação do coronavírus também foi tema de reunião de emergência com o ministro da Economia, Paulo Guedes, realizada ontem na Câmara dos Deputados. Antes de seguir para o Congresso, Guedes se encontrou com Bolsonaro. A pasta de Guedes revisou ontem as estimativas de crescimento para 2020, que passa de alta de 2,4% no PIB para 2,1%.