Paulo Brant deixa o Novo

Brant deixou o Novo com crítcias: ''Coloco meu estado acima de tudo'' (foto: Jair Amaral/EM/D.A PRESS - 8/7/19)

Vice-governador de Minas Gerais, Paulo Brant anunciou ontem a saída do partido Novo. O membro do Executivo reclamou do tratamento dado pela legenda ao projeto de lei que reajusta o salário dos servidores da segurança pública do estado, de autoria do governo. Brant deixou a sigla após a sanção parcial dessa matéria. “Por entender que nosso compromisso essencial é governar o estado e resolver os problemas reais que afligem nossa população, decidi deixar o partido Novo para poder cumprir na sua integridade os meus deveres políticos e constitucionais, colocando o meu estado acima de tudo”, disse, por meio de nota.





Em outro trecho do comunicado, Brant critica com veemência o Novo. “Os resultados eleitorais revelaram claramente que o povo de Minas não votou no programa e na plataforma política do partido Novo, mas sim em uma chapa que lhe pareceu capaz de renovar as práticas políticas tradicionais e, principalmente, resolver os problemas da população que estão no âmbito das competências dos estados federados”.





O Novo, ex-partido de Brant e atual legenda do governador Romeu Zema, foi contrário ao reajuste de 41,7% proposto pelo governo aos servidores da segurança. O Executivo, porém, aprovou ontem somente uma parte da readequação, de 13%, o que desagradou os agentes.





Além de criticar publicamente o projeto de lei que reajusta os salários das forças de segurança, o partido Novo entrou com uma Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) no Supremo Tribunal Federal (STF), em 26 de fevereiro deste ano. A medida pode barrar o reajuste proposto pelo governador, já que a legenda pede que governos estaduais sejam obrigados a incluir despesas com servidores inativos e aposentados na folha de pessoal. (MM)