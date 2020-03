Bilac Pinto joga a toalha

''Mesmo entendendo as razões do veto parcial do governador, isso me tirou as condições de, diante do atual cenário político, continuar a conduzir as negociações com o Parlamento estadual'' - Bilac Pinto, ex-secretário de Governo (foto: PAULO FILGUEIRAS/EM/D.A PRESS - 12/11/19)

O secretário de Governo, Olavo Bilac Pinto deixou o governo momentos depois que o governador Romeu Zema sancionou parcialmente o projeto de lei que reajusta o salário das forças de segurança pública. Em nota divulgada à imprensa, o agora ex-secretário defendeu que a decisão do governador tirou dele as condições de conduzir negociações com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). “Mesmo entendendo as razões do veto parcial do governador à sua proposta de recomposição salarial das forças de segurança que ajudei a negociar, isso me tirou as condições de, diante do atual cenário político, continuar a conduzir as negociações com o Parlamento estadual.”





Com a sanção parcial de Zema, ao contrário do que foi proposto pelo Executivo e aprovado pelo Legislativo, os agentes de segurança pública do estado não receberão mais um reajuste de 41,7% escalonado até 2022, mas de 13% a partir de julho deste ano. “Desejo ao governador e a toda a sua dedicada equipe muito sucesso no desafio de recolocar Minas Gerais de volta nos trilhos do desenvolvimento e da prestação de serviços públicos de qualidade que sua população exige e merece. Estarei – como sempre estive – à disposição do Governo de Minas e do povo mineiro na Câmara dos Deputados”, finalizou.





Com a decisão, Bilac Pinto, que é filiado ao Democratas, volta para a Câmara dos Deputados e o então suplente do parlamentar, Fabiano Tolentino (Cidadania), deixará o cargo.