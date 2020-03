Zema veta reajuste de 41% à segurança e aprova 13%

Zema: decisão de sancionar parcialmente o projeto foi tomada após análise %u201Cprofunda%u201D do cenário financeiro (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A PRESS)

O governador Romeu Zema (Novo) decidiu ontem sancionar parcialmente o projeto de lei que reajusta os salários das forças de segurança pública do estado, mas acabou surpreendendo. Em vez de aprovar o aumento escalonado de 41,7% do texto original e excluir a emenda que previa reajustes salariais também para outras categorias, ele decidiu sancionar apenas um aumento de 13% à segurança pública, que corresponde à primeira parcela do escalonamento, prevista para ser paga a partir de julho. Logo após anúncio da sanção parcial, o secretário de Governo, Bilac Pinto, deixou o cargo. No seu lugar, deputados dão como certa a entrada do vereador de BH Mateus Simões (Novo), que coordenou a campanha de Zema.





O reajuste de 41,7% seria escalonado até 2022. Tratado como recomposição inflacionária do período de 2015 a 2020, o pagamento seria em três parcelas: além de julho deste ano, outras duas nos próximos anos: uma em setembro de 2021 e outra no mesmo período de 2022. “Tal decisão foi tomada levando em consideração uma análise profunda, criteriosa e responsável acerca do cenário financeiro do estado e dos desdobramentos econômicos do país. Diversas ações aconteceram após o envio do projeto de recomposição à Assembleia Legislativa”, disse, em nota, o governo.





O projeto de lei que tratava do reajuste salarial dos servidores da segurança pública foi enviado à Assembleia Legislativa em 6 de fevereiro deste ano. O texto causou polêmica na Casa e foi aprovado no dia 19 do mesmo mês com a emenda ampliando o aumento, com outros percentuais, para várias categorias do funcionalismo.





O governo também diz na nota que a sanção somente do primeiro artigo do projeto acontece depois de um aviso dado pelo Ministério da Economia. Com a sanção do reajuste como estava proposto, o Governo Federal considerava possível a derrubada de uma liminar, concedida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), e que suspende o pagamento da dívida do estado com a União. Ainda de acordo com o Executivo mineiro, a situação inviabilizaria a adesão do estado ao Regime de Recuperação Fiscal.





“A aprovação do projeto gerou uma apreensão junto ao Ministério da Economia, que afirmou a inviabilidade da adesão de Minas Gerais ao Regime de Recuperação Fiscal, caso concedesse o percentual de 41,7%. Sem as medidas propostas no Regime, o estado estaria em penúria financeira, comprometendo não somente o pagamento de salários a todos os servidores como a prestação de serviços à sociedade”, afirmou o governo.





Em relação à emenda, de autoria da deputada Beatriz Cerqueira, o governo diz que ela foi vetada por causa do impacto financeiro. “Além disso, existe vício de origem, sendo tal proposta inconstitucional. As forças de segurança são as que estão há mais tempo sem recomposição salarial, diferentemente de outras categorias, contempladas em anos anteriores. Apesar de reconhecer as perdas inflacionárias dos salários dos servidores dos últimos anos, o governo reitera que a atual condição fiscal do estado o impede de fazer a revisão além do sancionado”.



Reação



A decisão do governo de Minas de conferir apenas um reajuste de 13% para os servidores da segurança pública repercutiu mal na categoria. O vice-presidente da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais (Aspra), sargento Marco Antônio Bahia definiu a decisão como uma “bomba”. “A repercussão é muito ruim. Estávamos negociando o reajuste com o governo desde o ano passado. Haverá reação, com certeza. Não sei como essa frustração vai repercutir na tropa”, declarou Bahia. De acordo com o dirigente, a Aspra se reunirá com outros representantes da categoria na ALMG para traçar uma estratégia de ação. Além disso, o vice-presidente Aspra afirma que os servidores da segurança tentarão marcar uma reunião com o presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus (PV), para discutir o veto ao projeto.





O presidente do Centro Social dos Cabos e Soldados dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militares de Minas Gerais, cabo Álvaro Rodrigues Coelho, definiu a sanção parcial do projeto como “desastrosa”. “É frustrante, uma vez que é uma matéria proposta pelo próprio governador. Estamos há cinco anos sem receber reajuste e recebendo salários parcelados”, responde Coelho. Segundo ele, a categoria estava confiante de que receberia o reajuste escalonado em três anos, de no total 41,7%. Coelho afirma que os servidores ainda vão se reunir para planejar uma resposta à sanção do projeto.