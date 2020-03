''Alvo preferencial'' do vírus

''É importante que a Câmara possa restringir acesso e audiência'' - Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados (foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

Político se tornou profissão de risco para o novo coronavírus. Na visão do ministro da Saúde, Henrique Mandetta, os representantes dos eleitores são o grupo mais suscetível à contaminação pelo COVID-19. A afirmação foi feita na tarde de ontem, na Câmara dos Deputados, e sustentada, de acordo com o ministro, na ampla rede de contatos dos políticos, por diversas regiões brasileiras, além de outros países. Ontem, a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou a condição de pandemia da doença, o que significa o reconhecimento da disseminação mundial do vírus.





Subiu para 52 o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no Brasil, segundo dados atualizados também ontem pelo Ministério da Saúde. Ao todo, a pasta monitora 907 casos suspeitos e já descartou 935 análises para o COVID-19. Em Minas Gerais, 122 casos seguem sendo investigados.





“Políticos estão no ranking elevado de profissões com contaminação. (A situação de) você perder o secretário, o ministro, perder o Parlamento já vem acontecendo em países. Portanto, acho muito correto que vocês disciplinem a presença e a circulação de pessoas e tomem medidas aqui dentro de controle. Tem que parar com esse negócio de abraçar e cumprimentar”, alertou o ministro Henrique Mandetta, em audiência ontem na Comissão Geral da Câmara.





A convocação foi feita pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com o objetivo de esclarecer a situação da disseminação da pandemia no país. Ao comentar as ações em andamento ou já tomadas pelo ministério, Mandetta alertou os líderes que o acompanhavam, citando o fato de que, em alguns países, vários parlamentares já se contaminaram com o novo coronavírus.





Em tom bem-humorado, o ministro citou as campanhas eleitorais deste ano. “Tenho dó do pessoal que vai ser candidato a vereador e prefeito e que está fazendo pré-campanha. (Em 2020) vai ser uma pré-campanha, até certo ponto, bem diferente”, continuou. Com a mesma pegada da declaração do ministro, Rodrigo Maia abriu a sessão já informando sobre uma reunião entre integrantes da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados para elaborar portaria com medidas de prevenção à chegada do vírus à Casa legislativa.





“Aqui circulam muitas pessoas, de muitas regiões. É importante que a Câmara possa restringir o acesso, reduzir o número de audiências, restringir a presença nos plenários a poucos assessores, quase que exclusivamente aos próprios parlamentares”, defendeu o deputado.





A ministra da Saúde do Reino Unido, Nadine Dorries, confirmou, na terça-feira, que foi diagnosticada com o novo coronavírus. De acordo com jornais locais, ela começou a se sentir os sintomas da doença na sexta-feira passada, mas ainda não descobriu como contraiu o vírus. No sábado anterior, a deputada iraniana Fetemeh Rahbar, de 55 anos, morreu após ser contaminada. Parlamentares de outros países também confirmaram que foram contaminados pelo vírus.





Demorou “Agora, de uma maneira até certo ponto tardia, a OMS concorda com a posição brasileira de pandemia. O Brasil já vinha alertando para isso”, disse o ministro Henrique Mandetta. Durante a audiência, tanto o ministro quanto deputados defenderam a ampliação de recursos do Ministério da Saúde para o combate à disseminação do vírus no país. De acordo com Mandetta, um dos programas idealizados pela pasta é a extensão do horário de funcionamento de 6,7 mil postos de saúde – de acordo com os cálculos do ministério, a medida custaria cerca de R$ 900 milhões aos cofres públicos.





“Temos 40 milhões de brasileiros onde as espirais (de contaminação) podem ser maiores. A gente quer aumentar de 1,5 mil para 6,7 mil os postos de saúde com horário estendido. Esse é um dos motivos pelos quais estou pedindo recurso, pois para fazer isso tenho impacto de quase R$ 1 bi”, pontuou Mandetta.





O ministro ainda ressaltou o aumento dos custos de insumos utilizados na prevenção e nos tratamentos. Segundo o chefe da pasta, o preço das máscaras de proteção, por exemplo, subiu 1.800%. A explicação para o fato estaria na decisão dos governos de países do hemisfério norte de adquirir grande parte dos estoques da indústria, o que reduziu a oferta do material.





Em meio à crise, estabelecimentos de Minas Gerais especializados em produtos cirúrgicos sofrem com a falta de mercadorias para vender. O problema vem ocorrendo desde o fim de fevereiro, quando o Brasil ainda registrava apenas um caso confirmado.





*Estagiário sob supervisão da subeditora Marta Vieira