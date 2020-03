Alcolumbre divulgará ato com medidas de combate ao novo coronavírus no Congresso

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), divulgará ainda nesta quarta-feira, 11, ato que estabelece medidas de combate ao novo coronavírus no Congresso Nacional. A informação é da assessoria de imprensa do Senado.



Mais cedo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que o limite do acesso à Casa será discutido em reunião da Mesa Diretora nesta tarde. A ideia é restringir o acesso a plenários e reduzir número de audiências.