Kalil lidera corrida pela PBH

Em nova rodada de pesquisas de intenção de voto para a Prefeitura de Belo Horizonte, realizada pelo Instituto Paraná, o prefeito Alexandre Kalil (PSD) lidera em todos os cenários. Em duas situações de pesquisa estimulada, na qual os pesquisadores apresentam as opções disponíveis, Kalil aparece à frente com até 54,9% das intenções de voto. Já na pesquisa espontânea, sem as alternativas, o prefeito lidera com 17% das intenções. O instituto ouviu 840 eleitores da capital entre 4 e 9 de março. O levantamento tem grau de confiança de 95%, com margem de erro aproximada de 3,5%.





Em um primeiro cenário de pesquisa estimulada, Kalil reune 53% das intenções de voto para a reeleição. O deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) é o que mais se aproxima do prefeito, com 17,4%. O terceiro colocado nesse cenário é o deputado estadual João Víctor Xavier (Cidadania), que registrou 2,9%. A deputada federal Áurea Carolina (Psol), com 2,7%, e o deputado federal Eros Biondini, com 2,6%, foram os outros candidatos que pontuaram acima de 2%. Outros 10% dos eleitores entrevistados responderam que não votariam em nenhum dos candidatos apresentados, enquanto 4,5% afirmaram não saber.





O segundo cenário estimulado de disputa pela Prefeitura de BH desconsidera Mauro Tramonte e coloca na disputa o deputado federal Patrus Ananias (PT). Nessa possível configuração das eleições, Kalil ampliaria a vantagem, com 54,9% das intenções de voto. Patrus obteve o segundo lugar, registrando 8,7% das intenções. Em terceiro, a pesquisa posiciona João Vítor Xavier (3,6%). Os eleitores que responderam que não votariam em nenhum candidato somaram 13,3% e os que disseram não saber em quem votar, 5,7%.





Na pesquisa espontânea, Kalil também é líder entre os candidatos, com 17,4% das intenções de voto. Porém, 69% dos eleitores responderam que não sabem em quem votar quando não são apresentadas opções. O segundo candidato mais citado pelos eleitores de BH foi Mauro Tramonte, que reuniu 1,3% das intenções.





O instituto de pesquisas Paraná também avaliou o potencial eleitoral dos candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Sobre Alexandre Kalil, 34,5% responderam que com certeza votariam nele, enquanto 41,9% afirmaram que poderiam votar nele. Outros 23,3% disseram que não votariam no prefeito em nenhuma hipótese.





Chuva não reduz popularidade



Os estragos provocados pelas fortes chuvas que atingiram Belo Horizonte no início deste ano não afetaram negativamente a avaliação do prefeito Alexandre Kalil (PSD). Na pesquisa divulgada ontem pelo Instituto Paraná, 74,6% dos entrevistados aprovam a administração do prefeito. Na última avaliação do governo Kalil feita pelo mesmo instituto, de agosto do ano passado, 71,5% aprovavam a administração municipal.

A pesquisa divulgada ontem foi feita entre 4 e 9 de março e tem grau de confiança de 95%, com margem de erro aproximada de 3,5%. Enquanto 74,6% aprovam o que Kalil está fazendo na PBH, 22,5% desaprovam e 2,9% não sabem ou não opinaram. Em outro questionamento, sobre a avaliação da administração, 58,1% dos eleitores responderam que a gestão da PBH é ótima ou boa, 27,5% pensam que é regular e 12,6% afirmaram que é ruim ou péssima. Por fim, 1,8% dos entrevistados não souberam ou não opinaram.

O Instituto Paraná também questionou os eleitores de Belo Horizonte sobre as outras esferas de governo: a administração do governador Romeu Zema (Novo) e a do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Em relação ao governo de Minas Gerais, a pesquisa concluiu que 48,9% dos entrevistados aprovam o governo Romeu Zema e 46,5% desaprovam. Enquanto isso, 4,5% dos eleitores que participaram do levantamento não sabem ou não responderam.

Quanto à avaliação da administração estadual, 32,3% dos eleitores de BH que participaram do levantamento responderam que o governo é ótimo ou bom. Já 34,2% avaliam a gestão Zema como regular e 31,2% pensam que é ruim ou péssima – 2,4% não sabem ou não opinaram.

O governo do presidente Jair Bolsonaro é aprovado por 48,8% dos belo-horizontinos que contribuíram com a pesquisa. O número de eleitores da capital que desaprova o governo federal somou 47,5%, e 3,7% não sabem ou não responderam. A avaliação da gestão do presidente se dividiu da seguinte forma: 35,5% avaliam como ótima ou boa; 28,2% como regular; 34,5% como ruim ou péssima e 1,9% não sabe ou não opinou. (FQ)



*Estagiário sob supervisão do editor Renato Scapolatempore