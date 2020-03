Chuvas não afetam negativamente aprovação de Kalil

(foto: Juarez Rodrigues/EM)

Os estragos provocados pelasque atingiram Belo Horizonte no início deste ano não afetaram negativamente a avaliação do(PSD). Em pesquisa divulgada nesta terça-feira (10) peloa administração do prefeito. Na última avaliação do governo Kalil feita pelo mesmo instituto, de agosto do ano passado, 71,5% aprovavam a administração municipal.

O instituto Paraná também questionou os eleitores de Belo Horizonte sobre as outras esferas de governo: a administração do governador Romeu Zema (Novo) e a do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Em relação ao governo de Minas Gerais, a pesquisa concluiu que 48,9% dos entrevistados aprovam o governo Romeu Zema e 46,5% desaprovam. Enquanto isso, 4,5% dos eleitores que participaram do levantamento não sabem ou não responderam.

Quanto à avaliação da administração estadual, 32,3% dos eleitores de BH que participaram do levantamento responderam que o governo é ótimo ou bom. Já 34,2% avaliam a gestão Zema como regular e 31,2% pensam que é ruim ou péssima – 2,4% não sabem ou não opinaram.

O governo do presidente Jair Bolsonaro é aprovado por 48,8% dos belo-horizontinos que contribuíram com a pesquisa. O número de eleitores da capital que desaprova o governo federal somou 47,5%, e 3,7% não sabem ou não responderam. A avaliação da gestão do presidente se dividiu da seguinte forma: 35,5% avaliam como ótima ou boa; 28,2% como regular; 34,5% como ruim ou péssima e 1,9% não sabe ou não opinou.

