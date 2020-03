Novela do reajuste tem novo capítulo

Um dos secretários convocados para falar aos deputados é Otto Levy, titular do Planejamento e Gestão (foto: Jair Amaral/EM/D.A PRESS - 12/6/19)

O projeto de lei que propõe um reajuste escalonado de 41,7% até 2022 para os servidores da segurança pública de Minas Gerais, de autoria do governador Romeu Zema (Novo), continua dando o que falar na Assembleia Legislativa. O texto, aprovado definitivamente pela Casa em 19 de fevereiro, está para ser apreciado pelo Executivo estadual, que pode sancioná-lo ou vetá-lo total ou parcialmente. Diante disso, três secretários de foram convocados por deputados estaduais para prestarem esclarecimentos sobre a matéria. São eles: Bilac Pinto (Governo), Mário Lúcio de Araújo (Justiça e Segurança Pública) e Otto Levy (Planejamento e Gestão). Além deles, as presenças de deputados federais, diretores de sindicatos e de associações dos servidores da segurança também foram solicitadas.





A audiência pública acontecerá durante a reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública. Ela é presidida pelo deputado Sargento Rodrigues (PTB), um dos representantes da bancada militar no Legislativo mineiro. A expectativa dos parlamentares favoráveis ao reajuste é de que o governador sancione o texto original do projeto.





Um dos órgãos que estará na audiência é a Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais (Aspra-MG). Vice-presidente da entidade, o sargento Marco Antônio Bahia diz que a categoria está apreensiva pela aprovação da matéria. “A gente espera que o governo sinalize qual vai ser a data que vai promulgar a lei. porque a lei já foi aprovada na assembleia. Infelizmente, essa demora está deixando a categoria inquieta, os quartéis estão apreensivos. A expectativa é de que o governo sinalize, de fato, quando vai promulgar, porque o prazo está vencendo, e nossas corporações estão no aguardo dessa definição positiva, batalhamos muito para isso”, disse.





Outra entidade que representa a segurança pública e que estará presente na prestação de contas é a Central Única dos Militares Estaduais de Minas Gerais (Cume-MG). Diretor do órgão, o tenente Josué Aragão é outro otimista com o encontro. “Estamos com boas expectativas. Nossa esperança é que o governo sancione nossa parte e cumpra com o compromisso. Tem um ano de conversa já, e o governador se comprometeu com a classe para fazer o que for de melhor sem atrapalhar as finanças dele. Como partiu dele, não acreditamos que vamos ter grandes problemas”, afirmou, em contato com a reportagem.





Zema tem até 17 de março para vetar ou sancionar o projeto de lei original. Além do texto, também foi aprovada uma emenda que estende o reajuste para servidores da educação, saúde, universidades estaduais, administração e outras áreas do governo. Para a área da educação, o reajuste é de 31% até 2022. Para a maioria dos outros cargos, o percentual do aumento é de 28,82%, já a partir de julho deste ano.