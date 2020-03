"TENHO PROVAS, FUI ELEITO NO 1º TURNO"

Miami – Sem apresentar provas, mas afirmando que as tem, o presidente Jair Bolsonaro disse ontem em Miami, na Flórida, onde participou de um evento da comunidade brasileira na Faculdade de Medicina do Miami College, que venceu a eleição presidencial no primeiro turno em 2018, mas “houve fraude”. “Minha campanha, eu acredito pelas provas que tenho em minhas mãos, e vou mostrar brevemente, fui eleito em primeiro turno mas, no meu entender, houve fraude", declarou o presidente.





Para o capitão reformado do Exército, ele não deveria ter sido submetido ao segundo turno contra o petista Fernando Haddad porque foi “eleito no primeiro turno”. “E nós temos não apenas uma palavra, temos comprovado previamente, e eu quero mostrar, que nós precisamos aprovar no Brasil um sistema seguro de apuração de votos. Caso contrário, é passível de manipulação e de fraude. “Então, acredito que eu tive muito mais votos no segundo turno que se poderia esperar e ficaria bastante complicado uma fraude naquele momento”, concluiu Bolsonaro.





Durante a campanha presidencial, o então candidato Jair Bolsonaro afirmou várias vezes que haveria fraude, mas nunca apontou nem indícios. Mesmo assim insistiu na insegurança das urnas eletrônicas. O Tribunal Superior Eleitoral não se manifestou ontem à noite sobre as declarações do presidente, mas, à época, refutou as acusações.





GARANTIA DE REFORMAS

A EMPRESÁRIOS DOS EUA





Mais cedo, Bolsonaro afirmou ter ouvido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que, apesar dos atritos com o governo, a Casa vai aprovar as reformas administrativa e tributária. Ele fez discurso durante o Seminário Empresarial Brasil-Estados Unidos, com empresários em Miami. Desde sábado, ele participa de compromissos nos Estados Unidos. "Conversei ontem rapidamente com o presidente da Câmara e ele falou que, apesar de alguns atritos, o que é muito normal na política, a Câmara fará a sua parte na busca da melhor reforma administrativa e da melhor reforma tributária", afirmou Bolsonaro.





As propostas de reformas ainda não foram enviadas pelo governo federal ao Congresso. A Câmara analisa desde o ano passado propostas de reforma tributária que não foram apresentadas pelo Executivo. O governo vem afirmando que deve enviar a reforma administrativa nos próximos dias. Bolsonaro também defendeu que seja feito "todo o possível" para restabelecer a "normalidade" na Venezuela. Ele disse que discutiu a situação do país vizinho no jantar que teve com o presidente norte-americano, Donald Trump, no sábado.





A Venezuela vive nos últimos anos uma profunda crise social, política e econômica. Bolsonaro não reconhece a legitimidade do governo do presidente Nicolás Maduro, sucessor de Hugo Chávez, e defende a posse de Juan Guaidó, líder da oposição e autoproclamado presidente venezuelano. "De muitas coisas tratamos, algumas de forma reservada, como, por exemplo a questão da nossa Venezuela. Tenho dito a todos, é importante que nós venhamos a fazer todo o possível para que seja restabelecida a normalidade na Venezuela, o que não é fácil, tendo em vista o grau de degradação moral e política em que se encontra o país", afirmou Bolsonaro.





Em seu discurso, Bolsonaro disse também que defendeu a luta contra a esquerda. Além de Bolsonaro, outros políticos que discursaram no seminário fizeram menção à situação da Venezuela. Eles disseram ser contra o comunismo e que, por isso, veem a união Brasil e Estados Unidos como um 'fortalecimento' contra essa ideologia...





Ao se referir à esquerda brasileira, o presidente disse: "Caminhamos desta maneira, temos um inimigo interno ainda forte, a esquerda. Combatemos duramente. Sabemos que não podemos dar trégua ou oportunidade para eles. Caso contrário, eles voltam. Como voltaram no país ao Sul da nossa querida América". Com o pronunciamento em português, Jair Bolsonaro também resumiu o histórico do seu mandato. E afirmou que o atentado que sofreu foi uma tentativa de seus inimigos tentarem pará-lo, mas que isso não foi o suficiente e ele conseguiu vencer as eleições”.