'A mulher sábia edifica o lar', cita Bolsonaro em referência ao Dia da Mulher

Em mensagem divulgada há pouco pelo Twitter, o presidente Jair Bolsonaro faz referência ao Dia Internacional da Mulher, celebrado neste domingo.



"Em nome da Sra. Olinda Bonturi Bolsonaro, minha mãe que fará 93 anos dia 28 de março, saúdo todas as mulheres do nosso Brasil", escreveu o presidente, antes de concluir com citação de "Provérbios 14:1" - "A mulher sábia edifica o lar".