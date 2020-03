Pelo Twitter, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, disse neste domingo, quando se celebra o Dia Internacional da Mulher, que "lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive na Justiça e Segurança Pública".



À mensagem do ministro estava anexado um breve vídeo institucional da Força Nacional que destacava a imagem de uma policial - o vídeo termina com a expressão "Força Mulher!". "Homenagem da Força Nacional/MJSP no Dia Internacional das Mulheres", escreveu o ministro, no post.