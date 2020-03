Teste duplo para poderes em crise

Atos vão testar a força dos deputados, em difícil relação com o Executivo (foto: Luís Macedo/Câmara dos Deputados)



Brasília – Em gestão marcada por crises entre Legislativo e Executivo, a principal ferramenta de negociação política do governo Bolsonaro, hoje, está nas mãos dos manifestantes que vão às ruas no dia 15, avaliam especialistas ouvidos pelo Estado de Minas. Para o Planalto, os atos são uma cartada necessária, mesmo que as discordâncias recentes, sobre o Orçamento impositivo, já tenham sido parcialmente resolvidas. Já para os parlamentares, o próximo fim de semana será um termômetro importante para medir a capacidade do governo de interferir na agenda do Congresso.





O analista político da consultoria Dharma, Creomar de Souza, explica que o resultado vai ter influência direta na saúde política do governo e, em especial, na relação do presidente Jair Bolsonaro com o Legislativo. “Se os atos forem bem-sucedidos, vão reforçar a ideia de que, radicalizando, o presidente consegue pressionar o Congresso e avançar na agenda. É praticamente a única ferramenta dele, pois é um governo que queima pontes”, avalia. Nesse caso, o Congresso pode se sentir “acuado”. Ou seja, se a manifestação for grande, como os organizadores afirmam que será, a dinâmica atual continua: o governo, sem base aliada, apela para as ruas para emplacar a agenda, resume o especialista.





Por outro lado, se os protestos forem esvaziados, a conclusão pode ser que o poder de pressão do governo é limitado. A partir disso, o Parlamento pode ter margem para agir com mais autonomia, sem a preocupação de fortes reações por parte da sociedade. “Nesse caso, Bolsonaro entra em uma sinuca de bico. Terá basicamente duas opções: subir ainda mais o tom e se isolar ou tentar reconstruir a relação com o Congresso e inventar um novo tipo de coalizão. Nesse caso, perde de vez a militância”, diz Souza.





A uma semana da data marcada, o que é possível garantir, aponta o cientista político Leandro Gabiati, diretor da consultoria Dominium, é que o perfil dos apoiadores será diferente do que foi visto nas manifestações anteriores. Deve ser formado por mais conservadores e pessoas de extrema-direita e menos liberais direitistas. Sintoma disso é o afastamento de grupos como o Movimento Brasil Livre (MBL) e o Vem pra Rua, que se posicionaram contra a pauta.





Apesar de estabelecer vínculo direto com agentes públicos do alto escalão do governo, o MBL — maior dos grupos, com mais de 3,4 milhões de seguidores — não defende as programações para o dia 15. “Um movimento que tem endosso do Executivo e leva temática contra o Congresso não é uma agenda adequada. A reivindicação precisa seguir as vias democráticas. Isso não só pode como vai comprometer ainda mais a fragilidade de diálogo entre o Legislativo e o Judiciário”, opina o coordenador regional do MBL, Lucas Mendes.





Para Gabiati, o fato de o MBL não apoiar os protestos afeta a percepção do movimento, “porque se observa que os problemas que o governo tem não são tão simples”. “Eles entendem que há uma posição demagógica e populista. A partir disso, fica claro que o limite é esse, de se colocar contra as instituições, e isso pode revelar o perfil da militância que ainda existe no governo”, diz. Segundo ele, mesmo com o assunto das emendas parlamentares resolvido, o Planalto precisa dessa mobilização.





“Está em jogo uma das armas mais importantes que ele tem, a da mobilização”, explica Gabiati. Para ele, enquanto houver conflito entre Legislativo e governo, o núcleo mais radical vai sair em defesa do presidente. Além disso, ressalta a influência da mobilização nas redes sociais, que ainda deve ser primordial no desenrolar dos atos pró-governo. “Nas últimas vezes, gerou um nível de engajamento político relevante, que não pode ser ignorado”, avalia.





Foco econômico





Depois da repercussão negativa da proposta inicial dos protestos, com viés anti-Congresso, o direcionamento da manifestação tem migrado para um lado mais pró-governo e pela aprovação de pautas econômicas. Alguns grupos se encontraram com o ministro da Economia, Paulo Guedes, nesta semana, para discutir o assunto. A mudança, longe de ser um sinal de mais equilíbrio, é estratégica, avalia Creomar de Souza.





“Se o presidente apoiar uma manifestação contra as instituições, e esse movimento tiver sucesso, acaba o governo. Não do ponto de vista institucional, que o Congresso e o STF vão tentar derrubá-lo, mas porque as pontes destruídas impediriam o avanço de qualquer projeto”, afirma Souza. “Como um membro do Executivo vai atravessar a rua, ir até o Congresso, e pedir para aprovar algum projeto depois disso?”, questiona.



Apoiadores na linha de frente





A mobilização popular pró-bolsonariana é articulada por movimentos nascidos nas ruas durante as manifestações pelo impeachment da presidente Dilma Roussef. Pelos seus canais oficiais de divulgação, nenhum dos grupos divulga apoio a discursos de fechamento do Congresso, intervenção militar e ataques ao Judiciário. Os comentários nas páginas na internet, por outro lado, chegam a propor como medida para avançar nas pautas do governo a instalação de um novo AI-5, decreto mais repressivo emitido durante a ditadura militar no Brasil.





Maior movimento que encabeça as manifestações, com mais de 1,7 milhão de seguidores no Facebook, o Avança Brasil se define como conservador, “livre e bons de costume”. Entre as reivindicações declaradas estão o combate ao parlamentarismo branco, o respeito à Constituição Federal, à separação entre poderes e ao resultado das eleições.





Membro do conselho executivo do Avança, o empresário Eduardo Platon afirma que, mesmo após o Congresso ter mantido os vetos ao Orçamento impositivo, não existe um enfraquecimento das manifestações em função da vitória. “Monitoramos momento político, ou seja, o calor não é criado e sim canalizado. Vamos para frente dos congressistas, em combate com aqueles que não atuam de maneira exemplar, através da pressão nas ruas”, argumenta.





Quem também faz coro ao chamamento popular é o movimento Nas Ruas, fundado em 2011 com proposta de “combate à corrupção e à impunidade” e atualmente com quase 1 milhão de seguidores no Facebook. “Pelo Brasil, precisamos voltar às ruas” e “somos agora o seu Exército” são as principais apelações do grupo. “Ou vamos às ruas ou a velha política vai voltar ao poder! Apoio para que o presidente Bolsonaro posso governar e implantar as políticas públicas objeto da plataforma do seu governo e aprovado amplamente pelo povo”, detalha o chamamento para os protestos. Já o Movimento Conservador divulgou a manifestação por meio de um vídeo, o mesmo compartilhado pelo próprio presidente em grupos nas redes sociais. Nas legendas, Jair Bolsonaro é definido como “trabalhador, incansável, cristão, patriota, capaz, justo e incorruptível”. O grupo nasceu em São Paulo e, atualmente, está presente em 70 municípios paulistas e quatro capitais. Entre as pautas estão a defesa pela revogação do Estatuto do Desarmamento e o combate à Lei de Migração.





O vídeo também foi disparado pelo Movimento Brasil Conservador. Por vezes apontado como difusor de imagens de apoio aos generais, o grupo nega qualquer relação e afirma que a pauta única é a defesa a Bolsonaro. Entre as prioridades descritas nas páginas está o “combate à grande mídia”.





Junto a representantes desses movimentos e outras lideranças populares conservadoras, o Avança tem servido como pilar de interlocução para levar as propostas de governo e galgar apelo popular nas ruas. Durante a semana, lideranças dos grupos se reuniram com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Trata-se, como explica Platon, de um “relacionamento de confiança em que existe ângulo de aproximação, de entendimento. Somos conservadores no costume e liberais na economia, acreditamos que essa é a chave e precisamos dialogar." (AA, BL e RS)